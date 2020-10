Pumpkin Jack (Nintendo Switch) – Le test

This is Halloween !

Ah ! L’automne… Les feuilles des arbres aux couleurs flamboyantes donnant une atmosphère chaleureuse aux paysages malgré le froid, les citrouilles, les potirons… L’automne et ses traditions à la veille de la Toussaint, Halloween !

C’est dans cette ambiance que Nicolas Meyssonier, jeune développeur français, et la boite d’édition Headup nous dévoile Pumpkin Jack, un jeu de puzzles et de plateformes en 3D dans lequel nous incarnons Jack, le Seigneur des Citrouilles !

Le Mal c’est bien !

Dans Pumpkin Jack, vous êtes du côté du Mal et obéissez au Diable lui-même. Dans le monde des hommes, aucune guerre, aucune maladie, aucun massacre n’est venu perturber leur beau royaume arc-en-ciel depuis des lustres. Tout le monde prospère gentiment, profitant de la douceur de la vie. Mais tout cela ennuie véritablement le Diable en personne, qui aimerait y voir un peu plus d’animation. En effet, afin de se divertir, mais surtout de punir les humains de cet ennui mortel, le seigneur des enfers a décidé d’éradiquer tous les êtres humains, en y envoyant divers monstres de son royaume. Les humains, quant à eux, bien décidés à se protéger de ce fléau, ont engagé le plus grand des mages n’ayant jamais existé, pour les protéger. Afin d’anéantir cet ennemi, le Diable ramène Jack, le roi des citrouilles à la vie, lui offrant par la même occasion un nouveau corps. Votre objectif est donc simple : traquer, trouver ce mage et bien sûr, le tuer. Afin de vous aider dans votre périple, un hibou et un corbeau seront présents à vos côtés, puisque vous allez devoir évoluer dans un royaume plongé dans les ténèbres, combattre des ennemis, esquiver de nombreuses attaques et éviter pléthore de pièges et autres dangers.

Un MediEvil avec une touche de Tim Burton !

Ce qui saute rapidement aux yeux dès les premières minutes du jeu, c’est cette ambiance graphique et sonore envoûtante qui n’est pas sans rappeler l’univers de MediEvil avec une petite touche de Tim Burton, rendant l’atmosphère assez glauque malgré la palette de couleurs vives utilisées. La bande son, quant à elle, est simple mais diablement efficace avec une thématique halloween clairement assumée. Si l’univers et l’atmosphère sont excellents, et la patte graphique chaleureuse, rappelant les jeux PS2, le manque de luminosité peut parfois vite nous ennuyer. Le royaume est plongé dans les ténèbres suite aux attaques des monstres, donc on comprend vite que c’est un choix du développeur d’avoir mis si peu de luminosité, mais … pour le coup, il fait trop sombre ! Hormis les yeux de la lanterne de notre petite citrouille, il nous est difficile de nous repérer dans les granges, mines ou autres lieux obscures. Et les objets à ramasser vous feront tourner en bourrique ainsi que les ennemis vous attaquant depuis l’obscurité sans que vous ne puissiez voir plus que le bout de votre nez.

Pumpkin Jack sans pitié et des combats punitifs

Le gameplay est fluide et les contrôles sont simples à prendre en main. La touche B pour sauter, qui lorsqu’on appuie deux fois dessus nous fait faire un double saut. La touche A pour esquiver sous forme de roulade (celle-ci, il va falloir bien la mémoriser, elle vous sera utile !). La touche Y pour frapper, la touche L pour envoyer votre petit corbeau effectuer un vol en piquet afin d’étourdir les ennemis ou activer des mécanismes et enfin la touche X pour les points de contrôle, puisqu’il y a un système de sauvegarde automatique via les checkpoints. A savoir que chaque checkpoint vous permettra de récupérer de la vie par la même occasion.

Le seul gros bémol, la caméra ! Lors des séquences de plateforme et même dans certains casse-têtes, celle-ci n’aura de cesse de vous agacer. Il vous faudra constamment la réajuster à l’aide du joystick droit, puisqu’elle ne suit pas toujours le personnage. La caméra plus le manque de luminosité dans les niveaux et ça peut vite être la catastrophe lors des phases de plateformes. Lorsque vous mourrez, les temps de chargement sont assez longs à notre goût, vous frustrant un peu plus. Néanmoins malgré ces trois points négatifs, nous devons admettre que le jeu n’en a pas vraiment d’autres. Pour un projet qui a été fait de A à Z en solo par Nicolas Meyssonier, nous lui tirons notre chapeau !

Pour ce qui est des combats, ceux-ci pourraient s’apparenter à quelques choses de simple puisque vous ne disposez que d’une touche pour frapper, qui vous permet de faire quelques enchaînements pour peu que vous la pressez plusieurs fois d’affilées. Toutefois, les ennemis frappent fort, au bout de deux / trois coups votre barre de vie est déjà rendue à la moitié. Heureusement que les checkpoints sous forme de chaudrons sont assez nombreux au travers des niveaux, et les décors et divers éléments des zones peuvent être cassés afin de vous permettre de récupérer quelques légers points de vie.