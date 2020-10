6 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Swich et une nouvelle box

Diamond Girl: Apologue de l’amour sortira sur Nintendo Switch le 29 octobre pour 19.99€, et traduit en Français !

Super MetBoy! sortira en février prochain sur l’eshop de la console hyrbide.

Le tout mimi My Little Dog Adventure arrivera le 5 novembre pour $9.99.

MAGES. a annoncé que le roman scientifique visuel ANONYME;CODE sortira sur Nintendo Switch et PlayStation 4 à l’automne 2021. ANONYMOUS;CODE met en vedette le hacker Pollon Takaoka, qui est capable de sauver et de charger des souvenirs. Le jeu se déroule en 2037, un an après le “problème de 2036” qui a détruit de nombreuses villes de la planète à cause d’un incident informatique. Le même problème devrait se produire en 2038, un super-ordinateur est donc construit pour créer une Terre alternative. Il ne faut pas longtemps pour que les habitants de cette Terre alternative utilisent un simulateur de la Terre similaire à celui utilisé pour créer leur planète. C’est cette création qui conduit à s’interroger sur l’existence même de la planète Terre originelle. ANONYME;CODE est maintenant prévu pour une sortie sur Nintendo Switch et PlayStation 4 à l’automne 2021. Il semble également que le jeu ne sortira plus sur la PlayStation Vita comme annoncé précédemment.

MAGES. a aussi annoncé que le développement de STEINS;GATE 0 ELITE se déroule bien et qu’un nouveau projet STEINS 〇 〇 est également en cours de développement. STEINS;GATE 0 est une version mise à jour du jeu original STEINS;GATE 0 qui est sorti à l’origine sur PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita en 2015, et a même vu un portage Nintendo Switch l’année dernière. La version ELITE ajoutera une animation complète au jeu.

Pour la route, voici jaquette française de Mortal Kombat 11 Ultimate sur Nintendo Switch qui sortira le 17 novembre 2020 et comprendra le « Kombat Pack 1 », l’extension « Aftermatch » et le « Kombat Pack 2 ».