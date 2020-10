Bakugan : Champions de Vestroia – Bande annonce officielle de lancement

Le tout nouveau jeu d’action-RPG sera disponible sur Nintendo Switch le 4 novembre

Burbank, Californie – le 29 octobre 2020 – Warner Bros. Games, Spin Master et WayForward ont publié aujourd’hui la bande-annonce de lancement de Bakugan® : Champions de Vestroia™, un tout nouveau jeu d’action-RPG disponible en exclusivité sur Nintendo Switch™ le 4 novembre 2020. Basé sur la franchise Bakugan très populaire dans le monde entier, qui comprend une série TV animée palpitante, une ligne de jouets innovants, un jeu de cartes et bien plus encore, le jeu vidéo propose une histoire originale et des affrontements emblématiques de Bakugan.

Édité par Warner Bros. Games, produit par Spin Master et développé par WayForward, le jeu vidéo Bakugan : Champions de Vestroia plongera les joueurs dans un voyage où ils se lieront d’amitié avec les Bakugan, de puissantes créatures, et leur permettra de personnaliser leurs équipes pour des confrontations intenses et stratégiques. Le jeu comprendra un monde en 3D complètement explorable et divisé en différents districts, chacun incluant des arènes de combat. Les joueurs pourront interagir avec d’autres personnages, compléter des quêtes et explorer le monde avec leurs Bakugan. Le jeu est adapté aux personnes de tous âges et de tous niveaux, et les joueurs plus aguerris pourront quant à eux explorer la profondeur du système de confrontation unique du jeu. Ils pourront également mettre à l’épreuve leurs compétences lors de duels en ligne face à des amis ou à des joueurs du monde entier afin de devenir un vrai Champion de Vestroia.

Une Édition Deluxe physique, comprenant le jeu vidéo, une sphère Ultima Dragonoid™ exclusif qui se transforme en Bakugan féroce, une carte à collectionner Ultima Dragonoid, une carte magnétique Ultima Dragonoid et deux puissants BakuCores™, sera disponible au lancement.