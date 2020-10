Control Ultimate Edition – Cloud (Nintendo Switch) – Le test

La Nintendo Switch est pour moi une console à part dans le monde du jeu vidéo, elle m’a redonné goût au jeu vidéo. Sa ludothèque fantastique, mélange d’exclusivités Nintendo et de jeux indépendants respirant l’amour du média, a fait perdurer cette magie depuis trois ans et demi. Les éditeurs tiers ont su profiter de son succès et faire grossir son catalogue. Et c’est justement d’un éditeur tiers : 505 Games et du studio Remedy que vient, ce qui, pour moi, est la plus grosse claque depuis Zelda Breath Of The Wild, Control Ultimate Edition – Cloud (Control UE- Cloud pour les intimes).

Un portage ? Vraiment ?

Depuis quelque temps, les portages s’enchaînent sur notre chère Switch. Il faut bien avouer que si la performance – le fait de faire tourner un jeu, tel the Witcher 3 par exemple, sur une console portable – est à saluer. Les performances, elles, sont forcément en deçà de ce que peuvent proposer les autres plateformes. Ça n’a jamais été gênant tant que restait en mémoire le fait que la Switch est une console portable dont on peut profiter du contenu sur un grand écran.

Mais voilà que Nintendo et Control UE- Cloud s’apprête à balancer par-dessus la table cet état de fait et peut-être envoyer la Switch faire jeu égal avec les consoles next-gen. La technologie de cloud streaming était déjà disponible avec Resident Evil 7 au Japon. Son arrivée dans le reste du monde ne peut que faire du bruit.

Que l’on parle de Bioshock, Doom, Dark souls, Divinity ou de Wolfenstein, tous ont dû faire des concessions pour être jouable sur la console portable de Nintendo. Mais le plaisir de retrouver ses jeux en nomade valait clairement la perte au niveau graphique. Et bien même ce désagrément pourrait être de l’histoire ancienne avec Control UE – Cloud. Celui-ci n’est pas un portage, c’est la version originale du titre, sans perte. Elle se paie même l’arrogance de proposer deux versions : une version performance à 60 FPS et une version « graphique plus » avec du Ray Tracing, mais à 30 FPS. Du Ray Tracing sur Switch !!

Sortie en 2019 sur Pc, PS4 et Xbox One, le jeu a reçu à l’époque un excellent accueil critique sur l’ensemble de ses plateformes. D’un point de vue graphique, il est dans le haut du panier des jeux de l’époque. Soyons direct : que ce soit avec la fibre ou avec une connexion 4G (via un téléphone portable donc) et en Wifi sur la Switch, il est possible de profiter du titre de Remedy en mode portable ou docké dans des conditions plus qu’excellentes : parfaites. Control UE – Cloud est un modèle de stabilité. Aucun freeze et aucun input lag ne sont venus ternir l’expérience.

En ce qui concerne le débit, avec les outils de mesure disponibles sur téléphone, comptez sur une bande passante minimum de 4 mb/s pour jouer en mode nomade avec le casque. En docké, son 5.1 et en mode « graphique plus », la consommation de données augmente et monte jusqu’à 12 Mb/s. Dans ce dernier cas, le téléphone en 4G s’est vite essoufflé et de l’input lag est apparu (mais ce n’est pas une condition normale de jeu, avouez-le). Évidemment, la connexion fibrée n’a pas montré le moindre signe de fatigue, peu importe les cas de figure. Globalement, la consommation de données variera de 2 à 6 Go/h.

Peut-on encore parler de portage dans le cas de Control UE – Cloud sur Switch, c’est une version identique à celle que l’on trouve sur les autres plateformes, ne souffrant d’aucune baisse graphique et, si votre connexion internet est stable et suffisamment puissante, ne souffrant d’aucun problème de contrôles.

Bon, on en parle du jeu ?

Maintenant que vous voilà rassurés sur la praticité d’une telle version en cloud streaming, il est temps de parler du jeu lui-même. Là encore, le choix de faire venir Control sur Switch n’a rien d’anodin. Beaucoup des portages précédemment évoqués avaient déjà connu une belle carrière sur les autres plateformes. Ce n’est pas le cas de Control, qui malgré un succès critique indéniable et un score de 85 sur Métacritic, n’a pas été commercialement à la hauteur. Le public visé est donc d’autant plus large pour ce TPS, genre peu représenté sur Switch. Malin le plombier.

Dans Control, vous incarnez Jesse Faden, qui entre dans le bâtiment du Bureau Fédéral de Contrôle, pour y rechercher son frère, Dylan, disparu il y a 17 ans. Très rapidement, elle se retrouve impliquée dans une histoire mystérieuse impliquant une menace extra-dimensionnelle : The Hiss.

L’aventure est très linéaire, elle est superbement mise en scène et apporte son lot de révélations et de retournement de situation. Si l’intrigue se découvre morceau par morceau, elle laisse la part belle à la découverte grâce aux collectibles disposés tout au long de votre parcours. Le tout forme une toile très dense que l’on peut parcourir suivant ses envies sans jamais nuire à l’expérience globale. A aucun moment vous ne vous retrouverez perdu par manque d’informations et à aucun moment la recherche d’objets ne vous fera perdre le fil de votre partie.

La menace du Hiss donne l’occasion à Remedy d’offrir de très beau visuel en modifiant complètement l’aspect graphique du jeu : du béton gris et terne, on passe à des teintes rouges et a une ambiance bien plus sombre lors des altérations. De plus, les passages dans la dimension parallèle modifient radicalement les décors. Et si le Hiss cherchera à vous perdre dans les méandres du bureau en modifiant les lieux, la carte vous permettra de vous y retrouver rapidement accentuant les décalages ressentis dûs au Hiss (j’avoue, je voulais la faire).

Lors de son périple, Jesse récupérera une arme vivante qui peut prendre jusqu’à six formes : pistolet, fusil à pompe, etc. Elle pourra aussi débloquer des pouvoirs psychiques qui l’aideront dans sa progression, allant jusqu’à se servir des morceaux du décor pour attaquer ses ennemis. La jouabilité est exemplaire, toutes les capacités et actions s’enchaînent avec une facilité déconcertante.

La progression est plutôt bien rythmée, sans être difficile, certains passages vous donneront du fil à retordre. Pas de récupération automatique de vie, dans Control, il va falloir avancer et purifier les zones pour avoir l’occasion de récupérer de quoi poursuivre votre aventure. La montée en puissance de Jesse viendra équilibrer les débats. La « destructabilité » des environnements (et des ennemis) sera alors d’une tout autre mesure et vous donnera un énorme sentiment de puissance et une grande jouissance.

Petit point négatif, la VF est à oublier. Elle n’est pas mauvaise, mais la synchronisation labiale est aux abonnés absents, elle vous donnera envie de rire à chaque cinématique, ce qui casse complètement l’ambiance. La VO sous-titrée s’en sort elle parfaitement.