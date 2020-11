Sniper Elite 4 (Nintendo Switch) – La preview

Si les jeux d’infiltration se font rares sur les consoles depuis un certain temps, Rebellion continue toujours à intervalles réguliers de proposer de nouveaux opus de sa franchise Sniper Elite.

Souvenez-vous, la série avait rencontré un franc succès dès ses débuts auprès des fans de jeux de guerre de par son réalisme à toute épreuve. Passant peu à peu d’un simple jeu de tireur d’élite à un véritable jeu d’infiltration, au fur et à mesure de ses opus, le petit bébé de Rebellion à énormément évolué depuis ces dernières années. Déjà sorti en 2017 sur PC, PS4 et Xbox, c’est en 2020 qu’il sort enfin sur Nintendo Switch, pour notre plus grand plaisir !

Comme vous vous en doutez forcément, Sniper Elite 4 est un jeu de tir à la troisième personne impliquant beaucoup d’éléments de jeu furtif et de jeu de tir à la première personne. Mais avant toute chose, il est important de rappeler que si le jeu a pour titre « Sniper Elite », vous pouvez tout à fait réaliser plusieurs missions sans utiliser une seule fois votre fusil à lunette.

En pleine guerre

Dans cet opus vous serez plongé en pleine Seconde Guerre Mondiale, dans les décors chaleureux et luxuriants de l’Italie. Vous devrez réaliser des missions d’assassinat pour semer le désordre au sein de l’armée allemande. Pour ce faire vous allez pouvoir utiliser tout votre arsenal d’armes, bien entendu approprié à l’époque historique du jeu. Ainsi les jumelles vous permettront de marquer les ennemis en vue et d’afficher par conséquent leur position et leurs mouvements. Les grenades à main, mines antipersonnel et la dynamite vous permettront de tendre des pièges, ou bien de faire office de divertissement auprès des allemands pendant que vous infiltrerez leur base pour leur dérober des documents et assassiner un de leurs hauts dirigeants. Différentes postures telles qu’accroupi ou couché sur le ventre vous aideront à ne pas vous faire repérer ou bien à diminuer votre fréquence cardiaque et donc à stabiliser votre visée lors des tirs au sniper. Attention aussi à la balistique qui est très réaliste : la direction et la force du vent, mais aussi la pesanteur, peuvent modifier les résultats de vos tirs et ce même avec l’utilisation de votre fusil à lunette.

De vastes étendues, beaucoup de liberté et du réalisme !

Le mot d’ordre de Sniper Elite est bien entendu la grande liberté d’action qui vous sera donnée afin de mettre à bien vos objectifs de missions. Les cartes sont en effet très vastes, un véritable petit monde ouvert, qui vous donnera une totale liberté au niveau de l’approche du terrain de jeu. Ici pas question de map en couloir, on ne vous guidera pas, vous êtes lâché sur l’île, libre de vos choix et de vos mouvements. Vous pourrez très bien aller vous percher sur le sommet d’une colline, à plat ventre dans les hautes herbes et utiliser votre fusil sniper afin d’éliminer à distance vos cibles. Mais aussi infiltrer un camp ennemi, sans vous faire prendre pour aller suriner votre cible. Ou bien y aller de manière badass en vous attaquant à l’entièreté de la faction, mitraillette à la main. Mais jeu d’infiltration oblige, il est préférable d’opter pour la méthode la plus silencieuse, d’autant plus que l’intelligence artificielle des ennemis est très loin d’être médiocre. Dès le moindre bruit ceux-ci sonneront l’alerte et fouilleront scrupuleusement chaque zone, envoyant même des avions en reconnaissance, avant de se diviser par patrouille. Un simple tir déclenchera une large battue dans la direction de votre position. Il vous faudra alors soit prendre la fuite et vous éloigner de la zone, soit utiliser les décors et l’environnement pour vous cacher le temps des recherches. Dans les environnements plus étroits et confinés, il vous sera très important de rester mobile afin de ne pas vous faire surprendre.

Il est bon de noter que par rapport aux précédents opus de la série, Sniper Elite 4 gagne énormément en dynamisme mais aussi en richesse. Les cartes sont beaucoup plus grandes, plus vastes, le gameplay est quant à lui plus réaliste et les missions autrement plus passionnantes. Il vous sera possible d’interagir sur les décors et éléments s’y trouvant pour plus de réalisme et de stratégie. Ainsi vous pourrez tirer dans une grue pour en faire tomber les barils en métal sur le crâne des soldats, ou bien faire exploser une voiture, tuant en même temps dans son explosion votre cible, en tirant dans le réservoir de celle-ci. Le système de « kill-cam » intégré au jeu, pour toujours plus de réalisme, permet également de visualiser au ralenti les meurtres les plus sanglants en suivant la trajectoire d’une balle ou bien en visualisant les organes touchés lors d’une attaque au couteau. Le jeu, vraiment jouissif, vous forcera à explorer votre environnement et à trouver des solutions concrètes afin de vous rapprocher au plus près de vos cibles, tout en évitant les patrouilles d’ennemis.

Différents modes

Le jeu comprend différents modes, une campagne solo, dans laquelle vous pourrez sélectionnez les niveaux une fois ceux-ci accompli, afin de refaire les émissions ou bien de remplir tous les objectifs secondaires et les défis. D’un mode coopératif en local et d’un mode multijoueur en ligne. Bien entendu pour la preview, seul le mode solo était disponible.

Impressions

Sniper Elite 4 sur Nintendo Switch est une belle surprise ! Excellent jeu d’infiltration, ce quatrième opus tire sa richesse grâce à son gameplay et son réalisme qui ont su nous séduire avec grand succès. Le titre est plaisant à jouer, on se laisse facilement plonger dans cette période historique noire qu’était la Deuxième Guerre Mondiale avec les décors luxuriants de l’Italie. Le jeu semble d’une grande qualité et la véritable liberté qui est donnée à chaque mission, un très gros plus ! Le titre nous réserve d’ailleurs encore bien des choses, que l’on a hâte de découvrir afin de vous fournir un test détaillé sur cet opus-là des Sniper Elite. Nous vous laisserons donc sur ces bonnes premières impressions afin d’aller explorer davantage tout ce que nous réserve Sniper Elite 4 pour revenir avec un test des plus complet.