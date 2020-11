Le monde magique de Fantasy Friends ouvre ses portes dès aujourd’hui sur Nintendo Switch

Saint-Ouen, France – 6 novembre 2020 – Le développeur Xaloc Studios S.L. et l’éditeur Just For Games sont heureux de partager aujourd’hui la sortie de leur jeu de simulation d’animaux virtuels : Fantasy Friends. Le jeu est disponible dès aujourd’hui au format numérique : PlayStation Store, Nintendo eShop et PC via Steam !

Panda volant, licorne malicieuse, singe à couettes, hippocampe de terre et bien d’autres animaux étonnants n’attendent qu’à jouer avec vous !

Une version physique sera également disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch en Europe dès le 20 novembre 2020 !

Bienvenue dans Fantasy Friends, un monde de magie et de fantaisie où vous devrez prendre soin de créatures fantastiques !

Le jeu se déroule dans une forêt magique où tout est possible ! Avec l’aide de la fée Aurea, vous allez devoir prendre soin de 12 merveilleuses petites créatures ! Répondez à tous leurs besoins et soyez sûrs qu’ils aient l’amour dont ils ont besoin pour grandir ! Ils sauront bien vous le rendre !

Plus vous faites attention à vos animaux, en les rendant heureux et en les gardant en bonne santé, plus vous obtiendrez de mana. Utilisez ce mana pour obtenir de nouvelles créatures, jouets et vêtements, et même des décorations surprenantes pour votre forêt !