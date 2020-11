LOS ANGELES – le 5 novembre, 2020 – La société Netmarble Corp, l’une des compagnie de jeux mobiles les plus performantes du moment, est fière de lancer officiellement son premier jeu console, Seven Knights – Time Wanderer –, désormais disponible sur Nintendo Switch ™ par le biais du Nintendo eShop dans 40 pays.

« La franchise Seven Knights s’approche de son 5e anniversaire et c’est énormément gratifiant de voir les réactions positives de la communauté sur l’évolution du jeu. Nous souhaitons honorer cette dévotion en lançant Seven Knights dans une toute nouvelle direction » déclare Young Jae Park, producteur exécutif chez Netmarble. « Seven Knights – Time Wanderer – sur Nintendo Switch représente l’introduction parfaite à l’univers de Seven Knights. Les joueurs ayant hâte de découvrir cette histoire épique avec des héros hauts en couleurs et des combats intenses ne seront pas déçus. Nous sommes heureux d’offrir aux joueurs notre premier jeu sur console.

Seven Knights – Time Wanderer – est un RPG en temps réel au tour par tour bénéficiant de graphismes magnifiques. Il se base sur Seven Knights Mobile, cependant il bénéficie de commandes et d’un système de combat entièrement repensés, et comprend également du contenu optimisé pour la console. C’est un RPG solo comprenant un système d’agencement stratégique de deck de héros. Seven Knights – Time Wanderer possède sa propre histoire originale, différente de la version mobile.

Seven Knights – Time Wanderer – raconte l’histoire du 8e membre des Seven Knights, Vanessa, et de son équipement magique ultime, un sablier intelligent nommé Sandy. Engouffrée dans les remous de l’espace-temps, Vanessa part à l’aventure et tente tout son possible pour rentrer chez elle. Seven Knights – Time Wanderer – ne contient pas de système de gacha. Les joueurs pourront obtenir les personnages en parcourant l’histoire.