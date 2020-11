Bakugan (Nintendo Switch) – Interview de Kenny Ilko, producteur exécutif chez WayForward

Avec la sortie de Bakugan : Champion of Vestroia, nous avons eu la chance de poser quelques questions à Kenny Ilko, producteur exécutif chez WayForward.

Bonjour, Monsieur Ilko et merci à vous d’avoir accepté cette interview. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous en dire un peu plus à propos de votre travail ?

Salut, oui, je m’appelle Kenny Ilko et je suis le producteur exécutif de Bakugan. J’étais également directeur design pour le jeu, j’ai donc passé beaucoup de temps sur le design et l’équilibrage des mécaniques du jeu.

Vous êtes actuellement sur la dernière ligne droite pour Bakugan : Champion of Vestroia, qui sortira le 4 Novembre sur Nintendo Switch en Europe. Cela fait 10 ans depuis le dernier opus de la série sorti en France. Pouvez-vous rapidement résumer la série, le thème principal des jeux et nous en dire plus sur comment ce nouveau jeu sera différent des précédents opus ?

Nous avons minutieusement évalué les titres originaux sorti il y à peu près 10 ans mais nous ne faisions alors pas parti du développement de ces titres. Je peux vous dire que ces trois titres comportaient des approches distinctes qui n’avaient pas de lien direct entre elles. Je crois que le dernier jeu sorti, Bakugan : Defenders of the Core, était celui qui était le plus fidèle à la série animée. Cependant, Bakugan : Champion of Vestroia est complètement différent des précédents opus. Tout d’abord le jeu est basé autour de la nouvelle série sortie en 2019. C’était notre but de vraiment définir une expérience sur mesure à l’espace du jeu vidéo, spécifiquement pour Bakugan qui tire des éléments à la fois de la série animée et à la fois des jouets et du jeu de cartes à collectionner.

Ce nouveau jeu sera donc par conséquent un RPG, une innovation pour la série. Est-ce que c’est votre équipe qui a créé l’histoire originale ? Comment avez-vous fait pour prendre des parties de cet univers et les incorporer à un RPG ?

Le jeu est effectivement un RPG et il a été écrit en interne par les concepteurs de l’équipe de développement de chez WayForward. Nous avons eu de très bons partenaires chez Spin Master et TMS Entrainment qui nous ont donné un accès anticipé à la série animée, ce qui nous a été précieux pour nous familiariser avec ce vers quoi l’émission proposait. Comme précédemment mentionné, nous voulions créer une histoire originale pour tout un tas de raisons et Spin Master nous a donné beaucoup de liberté pour le faire. C’était important pour nous de toujours avoir un lien avec l’émission pour les fans, mais aussi la flexibilité de donner aux joueurs la chance de réellement « vivre » leurs propres histoires et de créer leurs propres personnages dans cet univers.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant le scénario du jeu ? L’histoire principale ?

Bien sûr. Bakugan : Champions of Vestroia est une intrigue complètement originale, écrite pour le jeu vidéo qui se déroule essentiellement en parallèle avec la fin de la première saison et le début de la deuxième saison de la nouvelle série animée. On présente l’univers de Bakugan aux joueurs comme s’ils n’avaient jamais eu aucune expérience ou connaissance quant à celui-ci. L’histoire plonge le joueur sur le chemin de la construction d’une équipe de Bakugan, au cours desquels ils pourront évoluer au travers des rangs de tournois locaux pour inévitablement devenir le champion d’un tournoi beaucoup plus grand. Et ce faisant, ils dévoileront brièvement une seconde histoire archée autour d’une intrigue sur une corporation malfaisante qu’ils devront impérativement stopper. Je ne veux pas en dire de trop dans cette interview et risquer de dévoiler les intrigues, mais l’histoire plonge dans de récents tremblements de terre dans la région et qui semblent se produire à un rythme anormalement fréquent.

Revenons-en au jeu en lui-même. Pendant combien de temps avez-vous travailler sur ce projet ?

Le jeu a été en développement pendant exactement presque un an. Je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe et de ce qu’ils ont accomplis en si peu de temps.

Combien de gens sont impliqués dans ce projet ?

Honnêtement, je ne pourrais pas dire exactement combien, puisque vous devez alors commencer à compter les précieux membres de Warner Bros. Games, Spin Master et WayForward qui font tout leur possible pour permettre à l’équipe de développement de se concentrer.

Sur la page du jeu du site internet Nintendo, nous pouvons voir que vous avez planifié un mode 2 joueurs. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Si possible, pouvez-vous nous donner quelques informations concernant les caractéristiques principales du jeu ? Y aura-t-il un mode en ligne ?

Il y a deux modes de jeu principaux : Histoire et En Ligne. Le mode histoire est une expérience RPG en solo avec tout ce que vous attendriez : création et personnalisation du personnage, système de progression, intrigues principales, quêtes etc. Nous avons évidemment déjà repris un peu de l’histoire en elle-même. Et ensuite, bien entendu, il y a un mode combat en ligne dans lequel vous aurez accès à tout ce que vous aurez accumulé et construit dans le mode histoire, que vous compléterez ensuite en face à face avec les joueurs du monde entier. Les combats en ligne possèdent exactement les mêmes mécaniques que l’on peut retrouver dans le mode histoire avec pour seule exception que désormais vous aurez la possibilité de défier vos amis (ou bien des personnes que vous ne connaissez pas) pour mettre vos compétences à l’épreuve.

Qu’est ce qui a été le plus difficile à faire dans le jeu ?

Il est difficile de répondre à cette question, puisque cela peut vraiment dire différentes choses selon les personnes. Je pense que lorsque l’on résume le tout, le système de combat dans son intégrité était ce qui requérait le plus d’attention et d’équilibrage pour créer une toute nouvelle approche unique aux combats RPG ainsi qu’un système harmonieux pour les fans de l’émission, des jouets et du jeu de cartes à collectionner. Nous sommes très excités concernant les résultats et nous pensons que les joueurs le seront également.

Avez-vous des conseils à donner aux joueurs avant de commencer l’aventure ?

J’ai envie de dire que vous n’avez pas à être un fan invétéré de la série animée, des jouets et du jeu de cartes à collectionner pour apprécier le jeu et vous y plonger. Notre but final est de faire de vous un fan. Et si vous aimez déjà Bakugan, alors vous êtes tombé sur le parfait jeu.

Bakugan : Champions of Vestroia

Editeur : Warner Bros. Games

Producteur : Spin Master

Développeur : WayForward