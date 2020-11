Des nouvelles pour Blood Bowl 3

Lesquin, le 10 novembre 2020 – A l’occasion de l’événement Jeux Made in France qui s’est tenu du 29 octobre au 1er novembre, le studio Cyanide a été convié pour révéler de nouvelles informations sur Blood Bowl 3, l’adaptation du jeu de plateau culte de Games Workshop.

Gautier Brésard, chef de projet, et Basile Bastian, game designer, sont tout d’abord revenus sur les 12 équipes présentes au lancement du jeu. Les incontournables Humains, Orques, Elfes Noirs, Union Elfique, Skavens, Nains, Nurgles et Élus du Chaos seront bien entendu présents. Quatre nouvelles équipes font leur apparition, dont deux en lien direct avec la nouvelle édition du jeu de plateau : les Orques Noirs et la Noblesse Impériale. Ces derniers pourront limiter les mouvements des adversaires grâce à des compétences dédiées. Les deux dernières équipes ne sont autres que l’Alliance du Vieux Monde, regroupant notamment des nains et des humains, ainsi que les Renégats du Chaos, composé de joueurs si fourbes et tricheurs qu’aucune autre équipe n’a voulu les intégrer. Chaque équipe aura des stratégies différentes en se basant sur les passes, l’esquive ou la mise à terre des adversaires.

Blood Bowl 3 tournera sur Unreal Engine et sera l’adaptation la plus complète et la plus fidèle du jeu de plateau à ce jour, avec par exemple l’introduction des Special Play Cards dans le jeu permettant entre autres d’ajouter des compétences temporaires aux unités ou d’assassiner un membre de l’équipe adverse avant le début de la rencontre. Cyanide a également ajouté sa propre patte à l’univers parodique de Blood Bowl 3, à travers un mode campagne et les interventions de différents personnages, dont des sponsors et des Star Players charismatiques qui viendront défier les joueurs.

Les développeurs ont enfin abordé le sujet de la customisation. Les options de personnalisation seront plus nombreuses qu’auparavant : couleurs, motifs, logos, pièces d’armure, stades et bien d’autres éléments seront modifiables. De plus, Blood Bowl 3 aura droit à un long suivi après son lancement en termes de contenu, de compétitions, d’ajustements et de soutien à la communauté.

Blood Bowl 3 est un jeu basé sur la stratégie, l’audace et la gestion du risque lié aux jets de dés dans un univers déjanté. L’accessibilité du jeu pour les nouveaux arrivants est également au cœur des attentions, notamment via une interface retravaillée, des feedbacks clairs et une flexibilité des timers.





Plus drôle, sanglant et spectaculaire que jamais, Blood Bowl 3 est un jeu qui ravira autant les fans de l’univers que les joueurs compétitifs. Au lancement, le jeu proposera 12 équipes avec chacune leur terrain et leur équipe de cheerleaders, des modes Campagne et Multijoueur, des options de personnalisation en pagaille et fera par la suite l’objet d’ajouts réguliers de contenus.

Prévu pour 2021, le jeu sera disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo SwitchTM.