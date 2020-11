Un trailer pour Shiren the Wanderer 5 sur Nintendo Switch

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate sortira sur Nintendo Switch et Steam le 2 décembre chez nous (le 3 au Japon).

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate sortira au prix de 4 378 yens pour la version packagée (connue sous le nom de Fushigi no Dungeon Fuurai no Shiren 5plus Fortune Tower to Unmei no Dice au Japon) ou 2 980 yens pour la version numérique. La version physique est accompagnée d’un livret spécial de 60 pages, d’une boîte de rangement et d’un jeu de cartes postales.

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate est le dernier épisode de la série. La légende veut que Reeva, dieu de la Destinée, exerce une influence sur le passé, le présent et le futur. On dit qu’il habite dans la mystérieuse Tour de la Fortune, Reeva décide du destin de toute l’humanité grâce à un trio de dés magiques. Dirigez Shiren le vagabond et son acolyte Koppa dans leur quête pour conquérir la Tour de la Fortune !

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate propose un gameplay classique et ludique où chaque défaite vous rapproche de la victoire tout en vous permettant d’apprendre de nouvelles stratégies et compétences. Le jeu présente également de magnifiques graphismes en 2D et des personnages colorés qui mettent en valeur votre quête. Le jeu est un portage amélioré qui contient des donjons bonus que l’on ne trouvait pas dans la version originale.