PixelHeart annonce un nouveau jeu … Dreamcast

Après des sorties physiques sur Wii U en 2020, PixelHeart s’attaque à la Dreamcast !

PixelHeart est une société d’édition et de distribution de jeux vidéo, qui fait partie du groupe Free Agent et qui dépasse la barre des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2019.

À ce jour, leur plateforme www.PixelHeart.eu a publié et distribué plus de cinquante jeux vidéo sur toutes les consoles. Elle a accumulé près de 50 000 ventes, pour la plupart internationales. Spécialisée dans la distribution de jeux vidéo indépendants, PixelHeart est impliquée dans la production de “Next Gen” sur Nintendo Switch et Steam depuis 2019, avec un penchant pour les productions aux influences rétro. Elle remet au goût du jour des jeux vintages développés et adaptés pour des consoles comme la Dreamcast, la Neo Geo ou l’emblématique Megadrive. L’offre sera bientôt étendue à la PS4, à la Xbox One et aux futures générations de consoles.

Nous sommes fière de vous annoncer la sortie officielle de notre nouveau jeu de course Dreamcast : ARCADE RACING LEGENDS. L’aventure a démarré par un véritable soutien de la communauté et se termine aujourd’hui par l’aboutissement d’un tout nouveau jeu sur Dreamcast !

Au travers de 7 circuits aux environnements totalement différents vous aurez la chance de piloter plus d’une quinzaine de voitures. Vous pourrez défier vos amis ou bien jouer tout seul et attaquer le mode histoire du jeu !