9 Monkeys of Shaolin (Nintendo Switch) – Le test

9 Monkeys of Shaolin est un beat’em all développé par l’équipe russe de Sobaka Studio dont le premier jeu Redeemer était une sorte de hotline Miami mixé à du God of War. Sobaka Studio est une petite équipe de développeurs basée à Moscou et Kaliningrad. Leur objectif est de créer des jeux d’action stimulants avec beaucoup de gameplays amusants.

Pour l’édition de ce jeu aux allures old-school, on retrouve nos amis de chez Koch Media, qu’on ne présente plus et Buka Entertainment, maison qui se situe à Moscou également. Le projet Shaolin est sorti sur toutes les plateformes de jeux disponibles : PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. C’est évidemment sur cette dernière version que nous allons nous pencher.

Découvrons ensemble 9 Monkeys of Shaolin !

Wei Cheng, de simple pêcheur à Shaolin

Dans la peau d’un simple pêcheur chinois, Wei Cheng, nous devons venger nos amis et notre famille, assassinés par des pirates venus piller notre paisible village. Le protagoniste du jeu est un dur à cuire, puisqu’il connaît les bases des anciens arts martiaux que seuls les légendaires moines Shaolin maîtrisent. Armés de notre fidèle bâton, nous nous préparons à vivre une aventure en Chine médiévale, pleine de combats et d’ennemis féroces.

Sobaka studio nous propose ici un jeu rempli d’action et de kung-fu dans un style graphique qui rappelle les films d’arts martiaux des années 70, le gameplay très facile à prendre en main nous laisse le temps de nous plonger au coeur de cette histoire où vengeance et spiritualité se font face pour vaincre notre ennemi : le grand Fudo.

Comme résumé plus haut, notre village a été pillé, brûlé et détruit par des pirates du Wako laissant tous les habitants et la famille de notre héros sans vie. Il reste seul à pouvoir accomplir sa vengeance. Heureusement pour nous, nous serons pris en charge par une équipe de moines Shaolin, qui nous aidera à accomplir notre tâche en commençant par nous héberger dans leur temple le temps qu’il faudra et ainsi nous entraîner à devenir un Moine Shaolin de qualité afin d’accomplir notre quête.

Temple des moines Shaolin

Pour cela, rien ne vaut un entraînement, mais avant de vous expliquer le gameplay ou les fonctionnalités du jeu, on va d’abord procéder à la présentation du temple qui sera partagé en plusieurs parties pour mieux accéder aux améliorations de compétences, etc. …

Le Hub du jeu est divisé en sept parties :

En première partie nous avons l’arbre des compétences.

En deuxième, le mode co-op qui du coup, sera proposé en local ou online et avec ou sans le tir allié.

En troisième, nous retrouvons les secrets sous forme de petites statues que nous trouverons dans le jeu. Les rassembler nous ouvrira différentes options comme par exemple un mod ennemi qui proposera une grosse tête ou un gros corps ou encore un filtre en sépia ou en couleurs inversées. Ça apporte de petites modifications fun au jeu.

En quatrième, nous aurons des masques posés sur une table, ces masques donneront à notre cher Wei Cheng une petite apparence plus stylée.

En cinquième, ce sera les armes et objets divers qui seront l’équipement de notre protagoniste, ceux-ci augmenteront les compétences de notre pêcheur.

En sixième, nous aurons la map des missions déjà terminées. Fonctionnalité utile pour pouvoir rejouer certaines des missions déjà réalisées et récupérer peut-être des objets ratés sur notre route ou gagner des points de compétence pour l’amélioration.

Et enfin, en dernière position, nous aurons les quêtes principales, c’est ici que l’histoire se passe et c’est ici que la vengeance opère.

Gameplay et amélioration de Wei

Au cours de notre aventure, Wei Cheng aura beaucoup d’ennemis à combattre et pour combattre ces ennemis, il nous faudra savoir nous battre ! Voici une explication de la prise en main facile et le gameplay du jeu.

Vous ne serez jamais pas perdu niveau prise en main et comprendrez facilement les touches à assimiler. Si on oublie le basique déplacement avec le joystick, tout est bien pensé pour une prise en mains aisée pour tous.

On jouera donc avec les touches suivantes pendant l’aventure :

Y pour les coups de pied

X frappe tranchante (avec bâton de Shaolin)

A coup de poing (mais ça reste des coups avec le bâton)

B esquive

Pour ce qui est de la suite, nous aurons les flèches directionnelles qui serviront à boire du thé. Au cours de l’aventure, notre héros trouvera des bols de thé posés un peu partout sur son chemin, mais cachés dans des tonneaux ou caisses. Ces différents thés procurent différents effets positifs sur notre Wei Cheng.

Nous avons ainsi le thé vert qui restaure un peu de vie, le thé rouge qui augmente pendant un laps de temps l’attaque de notre personnage et deux autres thés dont je vous laisse découvrir les bienfaits, mais comme je suis gentil, je vous donne les couleurs : vous aurez donc le thé jaune et le thé blanc.

Ensuite, nous aurons les attributs donnés aux gâchettes.

L sera la parade, plutôt pratique pour renvoyer les projectiles lancés par les pirates via les sarbacanes.

ZL maintenu et combiné à une des touches d’action créent un sceau terrestre, c’est une compétence qu’on acquiert bien plus tard dans le jeu et qui propose trois styles de sceaux différents.

R est une autre façon d’utiliser les 4 thés

ZR maintenu et combiné à une des touches action crée les éléments du sud, c’est aussi une compétence qu’on acquiert dans le jeu un peu plus tard, celle-ci provoque des enchaînements plus rapides et plus amples et plus puissants vers les ennemis.

Au long de nos différentes quêtes, nous gagnons des points de compétence qui sont représentés par des étoiles. Ces points de compétence gagnés sont la clé de notre réussite, puisqu’elle est notre moyen d’augmenter notre arbre de compétences. D’ailleurs, cet arbre de compétences est très bien pensé et bien construit. Nous avons pour cet arbre trois grands titres séparés en trois catégories, ici appelées « Maîtrise ».

Le premier s’intitule : posture de base.

Le deuxième : posture acrobatique.

Le troisième : posture magique.

Pour ne pas trop spoiler, je vais donc expliquer seulement la première phase d’amélioration, la posture de base.

Comme dit précédemment, chaque grand titre a trois sous-catégories appelées maîtrises, ces maîtrises représentent les trois touches d’action qu’on a pu voir ensemble ci-dessus, c’est-à-dire la touche coup de pied, frappe tranchante et coup de poing. Décidons par exemple d’augmenter la maîtrise frappe tranchante. Ce qu’il faut savoir, c’est que cette partie de l’amélioration demande un nombre de vingt étoiles pour être au top de la maîtrise, mais ce n’est pas tout ! Parce qu’une fois la maîtrise complète, d’autres petites compétences seront débloquées. Donc si on continue dans cette maîtrise après avoir débloqué les vingt étoiles, il reste encore huit améliorations à acquérir, ce qui fait un total de vingt-huit étoiles à avoir.

Parmi les différentes améliorations à avoir nous aurons des augmentations de dégât à chaque fois de quelques pourcents, des augmentations de régénération de Qi ou encore un ajout de frappe pour un plus long combo et c’est ainsi pour chaque maîtrise (modulo le nombre d’étoiles à avoir qui diffère en fonction de la maîtrise).

Unreal Engine and soundtrack

Graphiquement, le jeu nous propose une approche en vue de profil comme on peut retrouver dans les anciens jeux ou plus récemment ce qu’on aurait pu voir sur le jeu Street of Rage 4. Cependant le jeu n’est pas tout en cartoon ou en animé, mais utilise le moteur graphique Unreal Engine 4 pour donner un aspect 3D plutôt intéressant au projet. Le fait d’avoir utilisé ce moteur est un plus pour les décors proposés tout au long de l’aventure. Contrairement aux personnages qui ne sont pas forcément reconnaissables au début et au design qui ne flatte pas forcément la rétine, les décors des différents niveaux sont eux très beaux à voir. On y retrouve tous types d’environnement, que ce soit les châteaux anciens japonais, des ports chinois ou encore des marais sinistres ; tout est là, beau et varié.

Sobaka studio a voulu mettre une ambiance très kung-fu des années 70 et on le ressent par les filtres utilisés et les ombrages très présents dans la pâte artistique. C’est un délice optique surtout en version TV. Cependant, nous n’échapperons pas à quelques bugs saugrenus, comme des lances restantes figées dans les airs ou des ennemis vaincus, mais tremblotants en étant encastrés dans le décor.

La bande sonore du jeu est quant à elle très bien développée. Les musiques sont vraiment très intéressantes en fonction des différents terrains présentés. Cela apporte une touche réaliste au jeu, à l’ambiance, c’est vraiment un gros point fort de ce projet. On y retrouve une ambiance asiatique très bien représentée avec une montée en crescendo des instruments à chaque ennemi qui apparait devant nous.