Amazon France liste Nier Replicant sur Nintendo Switch

Amazon France vient-il de faire une boulette ou une énième erreur ? Difficile à dire mais aujourd’hui on découvre le listing de Nier Replicant sur Nintendo Switch, le premier opus remasterisé à l’occasion du 10 ème anniversaire de la saga. Nier Replicant Ver.1.22474487139.. (signifiant la racine carrée de 1.5) est prévu sur PC, PS4 et One en avril 2021. Ici, la date du 23 avril 2021 est affichée et il est possible pré-commander le jeu.

Amazon France s’est régulièrement trompé avec ZombiU2, des placeholders de jeux Switch supprimés ou certaines exclusivités PS4 annoncés à tort sur PC. La page produit est toujours en ligne à cette adresse mais nous avons fait une capture d’écran ci-dessous :

Prince of Persia: The Sands of Time Remake est lui aussi listé sur Nintendo Switch à cette adresse pour une sortie le 21 janvier 2021.

MAJ : D’après notre Hamster national, ce sont les versions One et PS4 belges. Fausse alerte…

Après vérifications :

– NieR est en fait la version Xbox One belge

– Prince of Persia c’est la version PS4 belge Désolé du dérangement. pic.twitter.com/hx748gB9pg — 🐹🎮 Hamster Joueur : les bons plans jeux vidéo (@hamsterjoueur) November 16, 2020

