Les nouvelles promotions sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

60 Parsecs! – $4.99 (prix de base $9.99)

60 Seconds! – $4.99 (prix de base $9.99)

AeternoBlade – $5.99 (prix de base $14.99)

Ancestor’s Legacy – $19.99 (prix de base $39.99)

Bleed – $2.99 (prix de base $11.99)

Bleed 2 – $3.74 (prix de base $14.99)

Boreal Blade – $1.99 (prix de base $19.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base $14.99)

Cattails – $1.99 (prix de base $14.99)

Close to the Sun – $13.74 (prix de base $24.99)

Cursed Castilla – $6.99 (prix de base $13.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base $12.99)

Figment – $3.99 (prix de base $19.99)

Finding Teddy 2: Definitive Edition – $4.99 (prix de base $9.99)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition – $5.99 (prix de base $29.99)

Human: Fall Flat – $7.49 (prix de base $14.99)

Hyper Light Drifter: Special Edition – $9.99 (prix de base $19.99)

HyperParasite – $3.59 (prix de base $17.99)

Kemono Friends Picross – $7.99 (prix de base $9.99)

Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds – $1.99 (prix de base $19.99)

MechaNika – $1.99 (prix de base $5.99)

Minecraft Dungeons Hero Edition – $19.99 (prix de base $29.99)

Mom Hid My Game! – $2.99 (prix de base $4.99)

Nine Parchments – $5.99 (prix de base $19.99)

Northgard – $13.99 (prix de base $34.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base $24.99)

Nowhere Prophet – $12.49 (prix de base $24.99)

Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base $9.99)

Oddworld: Munch’s Oddysee – $9.99 (prix de base $29.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath – $9.99 (prix de base $29.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $3.99 (prix de base $19.99)

Panzer Dragoon: Remake – $12.49 (prix de base $24.99)

Picross Lord of the Nazarick – $7.99 (prix de base $9.99)

Picross S – $6.39 (prix de base $7.99)

Picross S2 – $7.19 (prix de base $8.99)

Picross S3 – $7.99 (prix de base $9.99)

Picross S4 – $7.99 (prix de base $9.99)

Project Highrise: Architect’s Edition – $17.99 (prix de base $39.99)

Quest of Dungeons – $1.99 (prix de base $8.99)

Red Wings: Aces of the Sky – $4.99 (prix de base $19.99)

Rise: Race the Future – $10.71 (prix de base $16.49)

Riverbond – $7.49 (prix de base $24.99)

Romancing SaGa 3 – $12.17 (prix de base $28.99)

Screencheat: Unplugged – $2.59 (prix de base $12.99)

Shakedown: Hawaii – $13.33 (prix de base $19.99)

Shump Collection – $7.49 (prix de base $14.99)

Skellboy – $13.00 (prix de base $20.00)

SpiritSphere DX – $2.50 (prix de base $10.00)

Sunless Sea: Zubmariner Edition – $11.99 (prix de base $19.99)

Tharsis – $4.79 (prix de base $11.99)

This War of Mine: Complete Edition – $9.99 (prix de base $39.99)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base $19.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base $14.99)

Underhero – $8.49 (prix de base $16.99)

Unepic – $2.99 (prix de base $9.99)

Urban Flow – $4.49 (prix de base $14.99)

Urban Trial Tricky – $5.99 (prix de base $14.99)

We. The Revolution – $4.89 (prix de base $19.99)