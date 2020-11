Nintendo lance les promos Cyber Deals 2020 (black friday) sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Nintendo lance les séries de promotions Cyber Deals 2020 (black friday) via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 2 décembre. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $9.74 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $17.99 (prix de base: $29.99)

Burnout Paradise Remastered – $29.99 (prix de base: $49.99)

Carrion – $14.99 (prix de base: $19.99)

Castle Crashers Remastered – $8.99 (prix de base: $14.99)

Catherine: Full Body – $29.99 (prix de base: $59.99)

Coffee Talk – $9.74 (prix de base: $12.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $20.00 (prix de base: $39.99)

Cuphead – $14.99 (prix de base: $19.99)

Daemon X Machina – $39.99 (prix de base: $59.99)

Dark Souls: Remastered – $19.99 (prix de base: $39.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – $34.99 (prix de base: $49.99)

Doom – $29.99 (prix de base: $59.99)

Dragon Quest Builders – $24.99 (prix de base: $49.99)

Fe – $4.99 (prix de base: $19.99)

Hades – $19.99 (prix de base: $24.99)

Just Dance 2021 – $29.99 (prix de base: $49.99)

Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

Knights and Bikes – $14.99 (prix de base: $19.99)

Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy – Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $39.99)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order – $47.99 (prix de base: $59.99)

Monster Hunter Generations Ultimate – $15.99 (prix de base: $39.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

New Super Lucky’s Tale – $27.99 (prix de base: $39.99)

Ni no Kuni – $14.99 (prix de base: $49.99)

Ruiner – $9.99 (prix de base: $19.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base: $19.99)

Shovel Knight: Treasure Trove – $19.99 (prix de base: $39.99)

Slay the Spire – $14.99 (prix de base: $24.99)

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold – $29.99 (prix de base: $49.99)

SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base: $49.99)

Superhot – $14.99 (prix de base: $24.99)

Superliminal – $13.99 (prix de base: $19.99)

Super Mario Party – $39.99 (prix de base: $59.99)

Sushi Striker: Way of Sushido – $24.99 (prix de base: $49.99)

Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Jackbox Party Pack 7 – $23.99 (prix de base: $29.99)

The Last Campfire – $10.49 (prix de base: $14.99)

The Long Dark – $23.44 (prix de base: $34.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Wonderful 101: Remastered – $27.19 (prix de base: $39.99)

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – $39.99 (prix de base: $59.99)

Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base: $29.99)

Two Point Hospital – $19.99 (prix de base: $39.99)

What the Golf? – $13.99 (prix de base: $19.99)

Wolfenstein II: The New Colossus – $29.99 (prix de base: $59.99)

Xenoblade Chronicles 2 – $39.99 (prix de base: $59.99)

Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country – $26.79 (prix de base: $39.99)

Zelda: Link’s Awakening – $39.99 (prix de base: $59.99)