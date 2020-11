2K, SEGA, Devolver Digital et Capcom lancent les promos Black Friday sur l’eShop US de la Nintendo Switch

2K, SEGA, Devolver Digital et Capcom lancent les séries de promotions Cyber Deals 2020 (black friday) via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 2 décembre. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

Capcom:

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $10.04 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base: $29.99)

Monster Hunter Generations Ultimate – $15.99 (prix de base: $39.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Shinsekai: Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

SEGA:

Catherine: Full Body – $29.99 (prix de base: $49.99)

Citizens of Space – $4.49 (prix de base: $14.99)

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Rock of Ages 2: Bigger & Boulder – $5.99 (prix de base: $14.99)

SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Fantasy Zone – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Gain Ground – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Herzog Zwei – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Out Run – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Phantasy Star – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Shinobi – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Space Harrier – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Thunder Force AC – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Virtua Racing – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Genesis Classics – $14.99 (prix de base: $29.99)

SEGA Ages G-LOC Air Battle – $3.99 (prix de base: $7.99)

Shining Resonance Refrain – $11.99 (prix de base: $29.99)

SolSeraph – $4.49 (prix de base: $14.99)

Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $19.99 (prix de base: $29.99)

Team Sonic Racing – $19.99 (prix de base: $29.99)

Two Point Hospital – $19.99 (prix de base: $39.99)

Valykria Chronicles 4 – $17.99 (prix de base: $29.99)

2K:

BioShock 2 Remastered – $11.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $29.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $11.99 (prix de base: $19.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $17.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $23.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $29.99 (prix de base: $49.99)

Carnival Games – $9.99 (prix de base: $39.99)

Civilization VI – $29.99 (prix de base: $59.99)

NBA 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

PGA Tour 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

WWE 2K18 – $19.79 (prix de base: $59.99)

WWE 2K Battlegrounds – $23.99 (prix de base: $39.99)

XCOM 2 Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Devolver Digital

Ape Out – $7.49 (prix de base: $14.99)

Broforce – $3.74 (prix de base: $14.99)

Carrion – $14.99 (prix de base: $19.99)

Crossing Souls – $3.74 (prix de base: $14.99)

Downwell – $2.00 (prix de base: $2.99)

Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base: $14.99)

Exit the Gungeon – $6.99 (prix de base: $9.99)

Gato Roboto – $3.99 (prix de base: $7.99)

Gris – $6.79 (prix de base: $16.99)

Heave Ho – $4.99 (prix de base: $9.99)

Hotline Miami Collection – $12.49 (prix de base: $24.99)

I Hate Running Backwards – $3.74 (prix de base: $14.99)

Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

Minit – $4.99 (prix de base: $9.99)

Mother Russia Bleeds – $3.74 (prix de base: $14.99)

My Friend Pedro – $9.99 (prix de base: $19.99)

Pikuniku – $3.24 (prix de base: $12.99)

Reigns: Game of Thrones – $1.99 (prix de base: $3.99)

Reigns: Kings & Queens – $3.99 (prix de base: $7.99)

Ruiner – $9.99 (prix de base: $19.99)

Stories Untold – $4.99 (prix de base: $9.99)

The Red Strings Club – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Talos Principle: Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Witcheye – $2.49 (prix de base: $4.99)