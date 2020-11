HITMAN 3 fera une escale par Chongqing en Chine

IO Interactive dévoile un nouveau lieu pour Hitman 3, fidèlement modélisé grâce à son moteur graphique Glacier

PARIS, le 24 novembre 2020 – Dans HITMAN 3, l’Agent 47 fera un détour par Chongqing, dans les rues pluvieuses éclairées aux néons d’un centre de transport chinois regorgeant de magasins et de stands de nourriture. En plus de renfermer de nombreux secrets, Chongqing est également la vitrine idéale pour présenter les améliorations graphiques et technologiques proposées dans HITMAN 3.

Avec le moteur graphique Glacier de IO Interactive, HITMAN 3 proposera des visuels, une ambiance sonore et un plaisir de jeu jamais atteints auparavant, grâce au soin apporté à l’éclairage, aux reflets, à l’animation et à l’IA. La ville de Chongqing permet notamment d’admirer de nombreux effets d’eau, avec des détails tels que des gouttes de pluie frappant l’Agent 47 rendant ses vêtements trempés, le tout ajoutant à l’immersion de l’expérience de HITMAN 3.

Sur les consoles de nouvelle génération, HITMAN 3 proposera une résolution 4K à 60 images par seconde avec prise en charge HDR. La dernière bande-annonce « Under The Hood » dévoile le nouveau lieu du jeu à travers des extraits de gameplay inédits et présente les améliorations apportées à l’animation et à l’IA, ainsi que la technologie de foule de Glacier qui permet de générer jusqu’à 300 PNJ à la fois.

Les joueurs de HITMAN 3 peuvent importer les lieux des autres jeux de la trilogie et en rassembler ainsi plus de 20. Toutes les améliorations apportées au rendu, à l’animation et à l’IA introduites avec HITMAN 3 peuvent être appréciées dans les missions de trois jeux, faisant de HITMAN 3 l’expérience ultime pour profiter de toute la trilogie World of Assassination.

HITMAN 3 sera disponible le 20 janvier 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia et PC. HITMAN 3 arrive également sur Nintendo Switch et sera jouable via la technologie de cloud streaming.