Ivy the Kiwi? Mini se retire du DsiWare

Bandai Namco Entertainment, éditeur du jeu au Japon, annonce retirer Ivy the Kiwi? Mini du DsiWare le 1er décembre prochain.

Tout juste sortie de son œuf dont il reste un bout de coquille collé sur sa tête, Ivy, petite femelle kiwi, part à la recherche de sa mère dans Ivy the Kiwi?, un jeu de plates-formes charmant sur Nintendo DS. Conçu par Yuji Naka (le célèbre créateur de Sonic) Ivy the Kiwi? va mettre vos réflexes et votre logique à l’épreuve tandis que vous devrez aider Ivy à suivre un chemin de plumes qui la mènera à sa famille, son foyer et lui apportera des réponses ! Vous contrôlez le jeu avec l’écran tactile et le stylet afin que la résolution d’énigmes puisse être aussi rapide que vos réflexes : touchez tout simplement les lianes à l’écran afin de guider Ivy dans les différents niveaux. Gérez les obstacles en dessinant des plates-formes végétales et des catapultes, ou créez des boucliers de feuilles pour protéger Ivy du danger, tout en récupérant les précieuses plumes. Et pourquoi ne pas demander à vos amis et à vos proches de participer ? Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’amuser ensemble lors de parties en multijoueur. Avec ses graphismes dessinés à la main à la manière d’un livre pour enfants, Ivy the Kiwi? est un jeu adorable, palpitant et captivant dont vous aurez du mal à vous séparer.