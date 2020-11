“Re:Legend” fait le plein d’annonces et présente les nouveautés à venir sur les différentes plateformes

Le jeu d’aventure et d’élevage de monstres – actuellement disponible en Early Access dans le cadre des soldes d’automne de Steam – sera bientôt disponible sur PC et sur consoles. Découvrez dès maintenant un premier aperçu de la prochaine version de Switch.

Paris, France – Le 30 Novembre 2020 – Re:Legend, le JRPG multijoueur en coopération développé par Magnus Games et édité par 505 Games sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam, 1.0v) au printemps 2021. Dans ce cadre, 505 Games est heureux de dévoiler ce jour un premier aperçu du gameplay de la version Switch à venir du jeu.

Les joueurs qui souhaitent rejoindre l’univers foisonnant de Re:Legend peuvent d’ores et déjà se procurer la version Early Access – actuellement disponible au prix public conseillé de 11,99€ – et ainsi profiter d’une réduction de – 40% à l’occasion des soldes d’automne de Steam.

Le studio Magnus Games a également travaillé dur sur la version Early Access (Steam), avec la sortie récente d’une mise à jour majeure. Ces changements de qualité de vie améliorent plusieurs aspects du jeu dont les combats, les attributs et statistiques générales des personnages ainsi que le prix de vente des objets, afin de proposer une meilleure expérience aux joueurs.

Dans Re:Legend, le joueur incarne un héros légendaire frappé d’amnésie, qui se réveille sur les rives de l’Ile de Vokka, dans le monde d’Ethia. Dans leur quête pour recouvrer la mémoire, les joueurs devront apprendre à survivre en cultivant la terre, en élevant et en pêchant des poissons, en se liant d’amitié avec les habitants, en agrandissant le village et en fabricant des armes pour les phases de combat. Capturer et entraîner des Magnus – monstres magiques qui habitent Ethia – est essentiel pour s’aventurer à travers le pays et faire face à une myriades de défis. Partez à l’aventure, rassemblez vos souvenirs et capturez des Magnus encore plus puissants.

Les fonctionnalités principales de Re:Legend comprennent: