Le célèbre shooter tactique SYNTHETIK arrive sur consoles !

Le gun-play hardcore arrive sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch™

2 décembre 2020, BERLIN, ALLEMAGNE – Le jeu de tir rogue-lite hardcore SYNTHETIK : Ultimate est annoncé sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch™ ! Le studio de développement Flow Fire Games confirme sa sortie le 16 décembre sur Xbox One et Nintendo Switch – la sortie PlayStation 4 arrivera plus tard.

Les versions consoles comprendront tout le contenu ajouté à la version PC – SYNTHETIK : Legion Rising – depuis le lancement des multiples extensions gratuites, y compris la nouvelle extension Ultimate Edition annoncée aujourd’hui sur PC également !

Découvrez la bande-annonce de la version console ci-dessous :

SYNTHETIK : Ultimate est un impitoyable shooter rogue-lite où la liberté et l’expérimentation sont la clé. Combattez pour libérer un monde envahi par la Légion des Machines et ses Dieux. Expérimentez un niveau supérieur du jeu de tir vertical et découvrez une variété d’armes inégalée, de nouvelles options de construction et des améliorations des personnages.

Sortie sur console

SYNTHETIK a reçu un excellent accueil sur PC, avec la note positive de 96% sur 4 610 commentaires ! VG24/7 l’a décrit comme… « un jeu de tir que les fans se doivent d’essayer. » Heureusement, de nombreux fans de shooters vont bientôt avoir la chance de jouer à SYNTHETIK grâce au lancement simultané de SYNTHETIK : Ultimate sur Xbox One et Nintendo Switch™.

Le classique jeu de tir basé sur les compétences a été optimisé par les développeurs pour chaque plateforme, ce qui signifie que les versions PC et consoles auront quelques différences. Les joueurs sur consoles pourront découvrir SYNTHETIK : Ultimate, une expérience solo exaltante, des schémas de contrôle conçus individuellement et des réglages spécifiques à chaque plateforme pour chaque console.

Le cofondateur de Flow Fire Games, Alexander Luck a déclaré :

“2020 a été une bonne année pour nous avec plus de 200k exemplaires de SYNTHETIK vendus sur PC en seulement un an, et nous espérons que 2021 sera une année encore plus excitante – nous dévoilerons plus d’informations à ce sujet très bientôt ! Pour célébrer ça nous avons préparé un pack pour Noël et les fêtes de fin d’année avec la sortie de l’extension Ultimate Edition pour SYNTHETIK: Legion Rising sur PC et son arrivée sur consoles également avec SYNTHETIK: Ultimate!

Nous pensons que la Nintendo Switch™, la Xbox One et la PlayStation 4 sont toutes d’excellentes plateformes pour les jeux d’action, et notre mission est d’offrir à ces joueurs une expérience de tir rapide avec la pureté de l’action que l’on retrouve dans les titres old-school, combinée à la re-jouabilité d’un roguelike moderne”.

SYNTHETIK : Ultimate sera disponible au prix de 14.99€ sur consoles.

Extension gratuite : the Ultimate Edition

Pour célébrer les sorties sur consoles et récompenser la communauté fidèle de SYNTHETIK, il y aura une réduction de 33%, soit environ 9,99 € au lancement, ainsi que d’autres nouveautés pour les versions consoles et PC du jeu lors du lancement de la version console le 16 décembre !

La « Ultimate Edition » sera la dernière extension gratuite du jeu. Elle comprend de nouvelles cinématiques, de nouvelles intros de boss, huit nouvelles escouades ennemies rares, une nouvelle Boutique d’Alchimie contenant 12 nouveaux objets de synergie, une nouvelle bataille finale dans la salle d’Armageddon, du Modding d’Armes sur PC, et bien plus encore !

La Légion des Machines et ses canons, ses mécas et ses robots se frayent un chemin jusqu’aux consoles le 16 décembre dans la plus excitante version du jeu de tir à la gâchette facile jamais vue !