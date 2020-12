Dépensez-vous chez vous et en rythme avec Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, disponible demain sur Nintendo Switch

Bougez et boxez, en solo ou à deux, au rythme de musiques pop incontournables avec Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise sur Nintendo Switch.

3 décembre 2020 – Enchainez jabs, uppercuts et esquives sur les rythmes endiablés de 20 tubes de la pop et 3 morceaux originaux avec Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, disponible le vendredi 4 décembre sur Nintendo Switch. Pour profiter d’un entraînement guidé et personnalisé, commencez à vous dépenser grâce au mode Séance du jour. Vous préférez créer votre propre session ? Rendez-vous dans le mode Entraînement libre. Pour encore plus de motivation, il sera possible de s’entraîner à deux joueurs, chacun utilisant un Joy-Con.

Les six coachs originaux du premier jeu Fitness Boxing sont de retour, et ils sont rejoints par trois nouveaux venus : Karen, Hiro et Janice. Ces entraîneurs virtuels sont là pour vous guider et vous encourager pendant votre entraînement. À mesure que vous progressez dans vos séances quotidiennes, vous pourrez déverrouiller de nouvelles options de personnalisation comme des vêtements, des accessoires et bien plus pour chacun de vos coachs.

Si vous possédez Fitness Boxing vous aurez la possibilité d’importer vos données dans Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise pour continuer votre progression. En s’exerçant régulièrement, vous pourrez, grâce à votre calendrier d’entraînement, définir des objectifs de fitness et suivre diverses statistiques telles que le nombre de calories brûlées et le nombre de coups de poing donnés. Pour les novices, une démo gratuite est également disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise est disponible dès le vendredi 4 décembre sur Nintendo Switch. Relevez le défi, entraînez-vous tous les jours en solo ou avec un ami, et apprenez de nouveaux mouvement de boxe sur une vingtaine de tubes de la pop et trois titres originaux.