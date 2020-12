Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack est disponible sur Nintendo Switch

Lyon – France, le 3 décembre 2020 – Que la musique commence ! TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK composé de deux titres Taiko no Tatsujin inédits en Europe (Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1&2) est désormais disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Le pack propose deux différents jeux de rôles pour mettre en lumière les talents de batteur des joueurs, de leurs amis et familles. Ils pourront s’affronter sur plus de 130 chansons et affronter plus de 250 monstres et boss différents. C’est un voyage musical à travers différentes périodes passées de l’histoire mais également dans le futur qui attend les joueurs. Ils devront recruter des ennemis et faire en sorte qu’ils les rejoignent dans leurs combats contre des menaces de plus en plus grandes.

TAIKO NO TATSUJIN : RHYTHMIC ADVENTURE PACK, comprenant les deux titres inédits Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1&2, est disponible en version digitale. Les deux titres sont également vendus séparément en version digitale sur Switch.

Les joueurs peuvent profiter du mode Taiko dans les deux titres en utilisant la manette Nintendo Switch pour batterie TAIKO NO TATSUJIN. Le Drum Controller pour Switch fonctionne également sur TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK.