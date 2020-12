Pokémon Go: ne manquez pas la Journée Communauté de décembre !

Alors que l’année 2020 s’achève, revenons sur les événements de la Journée Communauté que nous avons partagés ensemble.

Cette année, notre dernier événement Journée Communauté aura lieu le samedi 12 décembre et le dimanche 13 décembre 2020. Tout au long de l’événement, les Pokémon mis à l’honneur dans les événements Journée Communauté de 2019 et de 2020 apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage et dans les Raids. Cet événement sera donc le moment idéal pour capturer les Pokémon mis à l’honneur dans les événements Journée Communauté que vous avez peut-être manqués ! Chaque jour durant une période de temps limitée, vous aurez plus de chances de rencontrer certains Pokémon chromatiques, vous bénéficierez de bonus et différents Pokémon apparaîtront plus fréquemment dans les Méga-Raids ! Lisez la suite pour obtenir plus de détails sur chaque journée du week-end Journée Communauté de décembre.

Week-end Journée Communauté de décembre

Date et heure Du samedi 12 décembre 2020 à 06 h au dimanche 13 décembre 2020 à 22 h (heure locale)

Pokémon apparaissant plus fréquemment à l’état sauvage : Salamèche, Aspicot, Abra, Fantominus, Rhinocorne, Élektek, Magmar, Magicarpe, Porygon, Grainipiot et Tiplouf.

: Salamèche, Aspicot, Abra, Fantominus, Rhinocorne, Élektek, Magmar, Magicarpe, Porygon, Grainipiot et Tiplouf. Pokémon apparaissant dans les Raids : Kaiminus, Marcacrin, Arcko, Poussifeu, Gobou, Tarsal, Parecool, Kraknoix, Draby, Tortipouss et Ouisticram.

: Kaiminus, Marcacrin, Arcko, Poussifeu, Gobou, Tarsal, Parecool, Kraknoix, Draby, Tortipouss et Ouisticram. Pokémon éclosant d’Œufs de 2 km : Kaiminus, Marcacrin, Arcko, Poussifeu, Gobou, Tarsal, Parecool, Kraknoix, Draby, Tortipouss et Ouisticram.

: Kaiminus, Marcacrin, Arcko, Poussifeu, Gobou, Tarsal, Parecool, Kraknoix, Draby, Tortipouss et Ouisticram. Obtenez des Pokémon connaissant les attaques exclusives des événements Journée Communauté de 2019 et 2020 : si vous faites évoluer les Pokémon suivants durant l’événement, leur Évolution connaîtra une attaque exclusive. Ne vous inquiétez pas, les attaques exclusives mises à l’honneur en 2018 seront disponibles à l’avenir.

: si vous faites évoluer les Pokémon suivants durant l’événement, leur Évolution connaîtra une attaque exclusive. Ne vous inquiétez pas, les attaques exclusives mises à l’honneur en 2018 seront disponibles à l’avenir. Faites évoluer Reptincel pour obtenir un Dracaufeu connaissant Dracosouffle.

Faites évoluer Coconfort pour obtenir un Dardargnan connaissant Tunnelier.

Faites évoluer Kadabra pour obtenir un Alakazam connaissant Riposte.

Faites évoluer Spectrum pour obtenir un Ectoplasma connaissant Poing Ombre.

Faites évoluer Rhinoféros pour obtenir un Rhinastoc connaissant Roc-Boulet.

Faites évoluer Élektek pour obtenir un Élekable connaissant Lance-Flammes.

Faites évoluer Magmar pour obtenir un Maganon connaissant Tonnerre.

Faites évoluer Magicarpe pour obtenir un Léviator connaissant Hydroqueue.

Faites évoluer Porygon2 pour obtenir un Porygon-Z connaissant Triplattaque.

Faites évoluer Crocrodil pour obtenir un Aligatueur connaissant Hydroblast.

Faites évoluer Cochignon pour obtenir un Mammochon connaissant Pouvoir Antique.

Faites évoluer Massko pour obtenir un Jungko connaissant Végé-Attak.

Faites évoluer Galifeu pour obtenir un Braségali connaissant Rafale Feu.

Faites évoluer Pifeuil pour obtenir un Tengalice connaissant Balle Graine.

Faites évoluer Kirlia pour obtenir un Gardevoir ou un Gallame connaissant Synchropeine.

Faites évoluer Vigoroth pour obtenir un Monaflèmit connaissant Plaquage.

Faites évoluer Vibraninf pour obtenir un Libégon connaissant Telluriforce.

Faites évoluer Drackhaus pour obtenir un Drattak connaissant Colère.

Faites évoluer Boskara pour obtenir un Torterra connaissant Végé-Attak.

Faites évoluer Chimpenfeu pour obtenir un Simiabraz connaissant Rafale Feu.

Faites évoluer Prinplouf pour obtenir un Pingoléon connaissant Hydroblast.

Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale en achat unique en décembre au tarif de 1 280 PokéPièces et comprenant 30 Hyper Balls, cinq Œufs Chance, un CT Attaque Immédiate d’élite et un CT Attaque Chargée d’élite.

Une Étude ponctuelle exclusive à l’événement sera disponible ! En accomplissant des tâches d’Étude ponctuelle, vous pourrez gagner un CT Attaque Chargée d’élite, ainsi que d’autres récompenses.

Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder au scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté de décembre.

Restez à l’affût de la mise en ligne des billets pour le scénario d’Étude spéciale de la Journée Communauté de décembre 2020 ! Les billets ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d’Utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n’inclura pas de médaille.

Samedi 12 décembre 2020

De 11 h à 17 h (heure locale), les paramètres suivants s’appliqueront.

Pokémon apparaissant encore plus fréquemment à l’état sauvage et plus susceptibles d’être Chromatiques : Aspicot, Abra, Fantominus, Rhinocorne, Grainipiot et Tiplouf.

: Aspicot, Abra, Fantominus, Rhinocorne, Grainipiot et Tiplouf. Bonus :

: Poussières Étoiles de capture x2

Distance d’éclosion des Œufs divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs au cours de cette période

Les Encens activés pendant l’événement dureront trois heures

Méga-Raids : les Raids Méga-Ectoplasma auront lieu plus fréquemment.

Dimanche 13 décembre 2020

De 11 h à 17 h (heure locale), les paramètres suivants s’appliqueront.

Pokémon apparaissant encore plus fréquemment à l’état sauvage et plus susceptibles d’être Chromatiques : Salamèche, Élektek, Magmar, Magicarpe et Porygon.

: Salamèche, Élektek, Magmar, Magicarpe et Porygon. Bonus :

: Poussières Étoiles de capture x2

Distance d’éclosion des Œufs divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs au cours de cette période

Les Encens activés pendant l’événement dureront trois heures

Méga-Raids : les Raids Méga-Dracaufeu X auront lieu plus fréquemment.

Alors que 2020 touche à sa fin, revenons sur nos souvenirs des événements Journée Communauté de cette année. N’oubliez pas de partager vos expériences de ce week-end avec nous sur les réseaux sociaux avec #PokemonGOCommunityDay. C’est parti !

