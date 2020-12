Top des ventes UK: Immortals Fenyx Rising loupe le top 10

FIFA 21 occupe la première place du top britannique cette semaine, malgré une baisse de 37%. Le jeu de football EA avait connu des augmentations de ventes consécutives grâce à des remises sur le jeu dans la période précédant du black friday et le Cyber Monday, qui ont eu lieu pendant ce classement, mais ces augmentations ont cessé cette semaine. FIFA 21 a reçu sa mise à jour next-gen cette semaine, et une version PS5 du jeu a été ajoutée à la liste des versions disponibles. Cependant, l’édition PS5 a été moins performante que toutes les autres versions cette semaine, y compris celle de la Nintendo Switch. Les possesseurs de la PS4 reçoivent gratuitement une mise à jour vers la version PS5 du jeu.

Call of Duty : Black Ops Cold War a dû se contenter de la deuxième place, bien que les ventes des jeux n’aient baissé que de 3%. Le jeu est juste devant Animal Crossing : New Horizons. Le titre à succès Nintendo Switch a vu ses ventes augmenter de 20 % cette semaine, ce qui représente son troisième bond consécutif. Animal Crossing et Mario Kart ont été les premier et deuxième jeux les plus vendus en format individuel (devant FIFA 21 sur PS4).

Une nouveauté est apparue cette semaine avec le jeu d’aventure d’Ubisoft, Immortals : Fenyx Rising. Le jeu n’a pas connu les meilleurs débuts en termes de ventes physiques, et manque le Top 10 en se classant à la 11e place. En raison des influences Zelda évidentes du jeu, on aurait pu s’attendre à ce que la version Nintendo Switch soit la plus populaire, mais c’est en fait l’édition PS5 qui a représenté le plus de ventes (35%), suivie par la machine de Nintendo (30%). Les ventes de lancement du jeu sont inférieures de 40 % à celles de la version Hyrule Warriors : Age of Calamity.

Voici le Top 10 du GfK pour la semaine se terminant le 5 décembre :