Laissez libre cours à votre imagination dans Drawn to Life, disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch

Paris, France – Lundi 7 Décembre 2020 – Les joueurs de tout âge vont pouvoir libérer leur créativité, apprécier la magie et les possibilités infinies du titre Drawn to Life : Two Realms. Le célèbre jeu de plateforme encensé par les fans sort aujourd’hui sur Steam pour PC, Nintendo Switch, IOS et Android.

L’éditeur 505 Games et le développeur Digital Continue poursuivent la saga avec une toute nouvelle expérience de jeu comprenant des puzzles dynamiques inspirés d’art, une grande variété de plateformes, un outil de personnalisation de héros et deux royaumes à explorer. Pour un temps limité, le jeu est disponible avec une réduction de 20% sur Steam, Nintendo Switch et mobile au prix public conseillé de 9,99€ pour Steam/Nintendo Switch et 5,49€ pour IOS et Android.

« Faire revivre notre très chère franchise Drawn to Life est un moment incroyable, pas juste pour nous mais pour notre communauté de fans qui attendent depuis des années une nouvelle suite. » souligne Neil Ralley, Président de 505 Games. « Drawn to Life : Two Realms s’appuie sur l’original en élargissant la légende existante et en innovant le gameplay qui a rendu les titres originaux si spéciaux.Nous avons hâte de voir les fans, nouveaux et anciens, découvrir la magie et l’imagination que Drawn to Life: Two Realms inspire. »

Les joueurs peuvent également acheter la bande originale joyeuse et dynamique de Drawn to Life: Two Realms sur Steam pour 2,99€. Les contenus additionnels post-lancement, comme de nouveaux éléments personnalisables et des niveaux de défi, seront ajoutés prochainement.

Drawn to Life: Two Realms se déroule plusieurs années après la fin de Drawn to Life : The Next Chapter. Retrouvez Mari, Jowee, et tous vos personnages préférés en voyageant aux confins des royaumes de Raposa et de celui des Humains et percez le mystère de l’Ombre. Le jeu de plateformes action-aventure est doté de nombreux jouets exceptionnels, de plus de 100 Batailles d’Imagination et plus de 70 humains et Raposa avec lesquels interagir. Les joueurs peuvent s’amuser avec une myriade de couleurs et des dizaines d’autocollants uniques et ainsi débloquer des heures de personnalisation pour progresser dans leur épopée et sauver le monde de l’Ombre !

Ce dernier opus de Drawn to Life a été réalisé par une partie des développeurs initiaux. Il comprend plus de 50 nouveaux morceaux de musique du compositeur original de la franchise, un monde luxuriant en 2D ainsi qu’une histoire concoctée par le Producteur Exécutif original de Drawn to Life et Drawn to Life : The Next Chapter.