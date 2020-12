Dead by Daylight (Nintendo Switch) – Le test

Dead by Daylight

Depuis la mise en place d’un système de cross-platform, de nombreux studios décident d’utiliser cette option pour améliorer l’expérience en ligne. Dead by Daylight, production du studio québécois Behaviour Interactive, a notamment construit son ascension grâce à ce modèle. Son gameplay, novateur, est avant tout l’une de ses qualités majeures. Son succès est forgé par un concept addictif et inédit, saupoudré par une ambiance rappelant les slashers phare du cinéma américain.

Le principe de Dead by Daylight a le mérite d’être simpliste. Le jeu est orienté multijoueur. Dans une partie type, 4 survivants doivent s’associer pour réparer 5 générateurs dans une carte choisie aléatoirement. Or, ces 4 survivants doivent remplir leur objectif tout en survivant face à un tueur doté de pouvoirs surpuissants. Prévu comme un jeu compétitif, Dead by Daylight révolutionne le jeu multijoueur par sa mise en lumière du jeu asymétrique.

Un concept simple n’exclut pas la complexité du gameplay. Le jeu peut sembler déroutant à première vue. Les informations peuvent être parfois trop complexes à assimiler et les débuts sont frustrants. On découvre peu à peu les caractéristiques des personnages, leurs compétences et, surtout, les objets à utiliser. Des offrandes, pouvant multiplier le score initial ou accorder quelques privilèges pour le groupe de 4, permettent de rajouter du piment dans la partie.

Le jeu est relativement bien adapté à l’architecture de la Nintendo Switch. Graphiquement, le contenu est très correct, quoique légèrement moins chiadé en version dockée. La jouabilité est très bonne, et elle est parfaitement adaptée au jeu portable. La possibilité de jouer en ligne avec des amis est excellente, car il est possible d’utiliser ses données mobiles pour réaliser une partie sans encombre.

L’ambiance est très bonne, avec un sound design très bien réalisé. Le level design est également très correct, bien que certaines cartes soient parfois redondantes. Elles restent généralement très riches, et permettent d’exploiter le gameplay efficacement. Par exemple, pour échapper au tueur, il est possible d’utiliser des planches, intégrées directement dans la carte, pour bloquer la course de celui-ci. Du contenu additionnel est disponible à l’achat pour compléter l’univers du jeu, notamment avec des personnages issus du film Halloween ou du premier Massacre à la Tronçonneuse.

La rejouabilité du jeu est clairement assurée. Chaque personnage peut évoluer grâce aux nombreuses parties effectuées, et surtout par l’utilisation des diverses compétences. Il faut compter sur les points de sang, qui est le principal système monétaire du jeu, pour débloquer de nouvelles compétences et de nouveaux objets. Chaque personnage possède ses propres compétences, et les points de sang permettent de compléter et renforcer ces compétences. Les tueurs possèdent également le même système. Des défis peuvent également augmenter les compétences des personnages.