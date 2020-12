La démo de Little Nightmares II disponible sur Steam, bientot sur Nintendo Switch

Une démo de Little Nightmares II est disponible sur Steam, elle arrivera début 2021 sur l’esgop de la Nintendo Switch.

Training begins today, little ones. The #LittleNightmares II Wilderness demo and digital pre-orders are available now on Steam. The demo will be available for PS4. XB1, and Switch in early 2021, stay with us for updates. https://t.co/AOr9y557au pic.twitter.com/82hcGzpApU — Little Nightmares II (@LittleNights) December 9, 2020