Ruined King : A League of Legends Story ne sortira pas début 2021

Annoncé par Riot Forge l’année dernière, Riot a profité de la finale des Worlds 2020 pour dévoiler Ruined King : A League of Legends Story avec un nouveau trailer.

Le nouveau RPG de Airship Syndicate (Darksiders Genesis, Battle Chasers : Nightwar), ne sera pas un free-to-play. Pour rappel, Riot Forge est le programme qui chapeaute des studios extérieurs à Riot Games pour élargir et étendre l’univers de League of Legends. Notre équipe sera composée de Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke. Le jeu s’adresse aux fans du Moba, comme au néophytes.

Ruined King sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, et PC via Steam et l’Epic Games Store en début d’année 2021, enfin le jeu était rpévu pour janvier, mais vient repoussé à 2021, sans plus de précision. Il sera ensuite disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series S|X.