Shady Part of Me annoncé et disponible immédiatement sur Nintendo Switch

Shady Part of Me vous embarque dans une fable émotionnelle et poétique à la direction artistique unique, sublimée par la voix envoûtante d’Hannah Murray (Game of Thrones, Skins).

Incarnez une petite fille et son ombre qui vont apprendre ensemble à combattre et surmonter leurs plus profondes émotions. Lors de ce voyage initiatique et poignant, le duo devra coopérer afin de progresser au travers des épreuves d’un monde onirique.