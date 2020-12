Shady Part of Me disponible sur Nintendo Switch

Une aventure émotionnelle unique disponible aujourd’hui avec un trailer exclusif pour la cérémonie des Game Awards 2020

Focus Home Interactive et le studio Douze-Dixièmes sont heureux d’annoncer la sortie dès aujourd’hui de Shady Part of Me, une fable émotionnelle et poétique à la direction artistique unique, sublimée par la voix envoûtante d’Hannah Murray (Game of Thrones, Skins). Découvrez le Trailer de lancement diffusé en exclusivité et pour la première fois lors des Game Awards 2020, et embarquez dans un voyage initiatique et poignant, où une petite fille et son ombre vont apprendre ensemble à surmonter leurs plus profondes émotions. Shady Part of Me est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Rêve ou réalité ?

Tout au long de votre aventure, alternez à tout moment entre la petite fille et son ombre dans un élégant mélange entre 3D et 2D. Le duo devra apprendre à coopérer afin de progresser au travers des épreuves d’un monde onirique. Ne craignez pas l’échec et faites face à toutes les situations grâce à la possibilité de remonter le temps à tout moment.

Shady Part of Me est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Profitez jusqu’au 24 décembre d’une réduction de 10% sur le prix du jeu. Pour plus d’informations, visitez le site web officiel.