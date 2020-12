5 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence ce soir avec un jeu de Koei Tecmo. On a désormais la date de sortie japonaise de son titre Angelique Luminarise, le 21 mai 2021 à un prix de 8.580 Yens (environ 68.10€), accompagné du second trailer. On apprend aussi que la version physique proposera un nouveau scénario intitulé « Le grand jour de Cyru » et trois objets. Pour la version numérique, le DLC « Queen Candidate Starter Set » sera offert.

Frayez-vous un chemin dans les rues de Hong Kong dans un jeu de tir en vue du dessus au rythme effréné. Inspiré par les grands classiques du film d’action, The Hong Kong Massacre vous place au centre d’une histoire de vengeance brutale, remplie de fusillades violentes et spectaculaires, le tout dans un monde à la réalité étonnante. Le jeu sortira le 26 décembre sur l’eShop en Europe.

Incarnez un ancien inspecteur de police déterminé à venger la mort de son partenaire. Grâce à un mélange de mouvements d’esquive, de plongée et de ralenti allié à une puissance de feu brutale, évoluez au cœur de l’empire du crime. Plongez à travers des fenêtres et mettez-vous à couvert. Tous les tirs sont mortels : restez conscient de votre environnement pour l’exploiter au mieux. Au cœur de l’action, lorsque les balles pleuvent, vous pouvez ralentir le temps et planifier votre prochaine action. Pour survivre, vous devrez éviter les balles tout en éliminant vos ennemis. Votre capacité à ralentir le temps est cependant limitée : planifiez rapidement, projetez-vous et tuez vos adversaires sans y laisser votre vie. Chaque niveau présente son lot de défis. Vous pourrez ainsi débloquer de nouvelles armes à mesure de votre progression et échanger des coups de feu dans des restaurants ou sur les toits dans une ville effrayante et rongée par la criminalité.

Skul: The Hero Slayer sortira sur Nintendo Switch début 2021 via la boutique en ligne.

Metal Unit sortira lui aussi l’an prochain sur Nintendo Switch.

Cinq jeunes filles se retrouvent prises au piège dans une cité souterraine. Trahisons, assassinats… Le dénouement sera-t-il teinté d’espérance ou bien de désolation ? Immergez-vous entièrement dans cette histoire palpitante grâce à son doublage d’exception et ses multiples épilogues. Abyss of the Sacrifice sortira le 17 décembre et il est en précommande à un prix de 31.99€ au lieu de 39.99€.

*La voix des personnages est uniquement en japonais.

■ Savant mélange de suspense et de jeu d’évasion

Vivez une expérience haletante où les mystères s’enchaînent autour d’adorables jeunes filles.

Les différentes énigmes donneront d’ailleurs du fil à retordre aux amateurs les plus chevronnés !

■ Enchevêtrement d’histoires à la recherche d’espoir

Chaque chapitre est rattaché aux différents personnages.

Leur contenu ainsi que leur dénouement changent en fonction de vos choix, quand bien même ils partageraient un même titre.

Vos décisions pourraient toutefois sceller le sort des jeunes filles…

■ Histoire

« Foundation », immense espace de vie construit dans les entrailles de la Terre.

Quand et pourquoi a-t-il été créé…

Qui a bien pu y mener des gens…

Voilà bien longtemps que ces réponses s’érodent et que son histoire s’est effacée.

Il n’y a plus âme qui vive connaissant la surface.

Le « monde » n’est désormais plus que souterrain et synonyme de Foundation.

L’histoire prend place quand d’étranges « phénomènes anormaux » chamboulent le destin de cinq jeunes filles.

Le « monde » est désormais désert.

De violentes secousses sismiques surviennent par intermittence.

Les murs et plafonds s’effondrent.

L’eau et la nourriture se raréfient peu à peu…

Livrées à elles-mêmes, cinq jeunes filles tentent de survivre.

Foundation est sur le point de disparaître.

Une longue et terrible épreuve attend désormais ces cinq malheureuses…

■ Personnages

– Miki (doublage : Kei Shindo)

– Asuna (doublage : Eri Kitamura)

– Olga (doublage : Shizuka Ito)

– Chloe (doublage : Yukana)

– Jitka (doublage : Asuka Ogame)

* Le menu principal et le menu de pause sont toujours en anglais, quelle que soit la langue sélectionnée.