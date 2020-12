Redout: Space Assault annoncé et daté sur Nintendo Switch

Avec Redout: Space Assault, plongez dans le jeu de combat spatial le plus intense, épique et palpitant jamais vu. Soyez un pilote plus rusé, plus habile et plus talentueux que vos adversaires dans ce jeu de combat spatial plus rapide que la lumière.

Redout: Space Assault sortira le 21 janvier prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES JEUX DE TIR SPATIAUX EST ARRIVÉE

Dans Redout: Space Assault vous contrôlez un chasseur de reconnaissance super orbital pendant la colonisation de Mars de 2395 : Plongez dans le jeu de combat spatial le plus intense, épique et palpitant jamais vu. Soyez un pilote plus rusé, plus habile et plus talentueux que vos adversaires dans ce jeu de combat spatial solo plus rapide que la lumière.

Vous incarnez Léon Barret, pilote d’élite des Forces de sécurité de Poseidon. Ici, chez Poseidon Corp., nous ouvrons la voie à la colonisation de Mars, à l’heure où l’humanité lutte pour sa survie, partagée entre une Terre devenue aride et stérile et une colonie lunaire froide et oppressante. Votre mission est de maintenir l’ordre en exterminant les rebelles et les pirates de l’espace, faciliter les recherches de nos scientifiques en veillant sur eux tout en protégeant notre personnel des nombreuses menaces extérieures.

Plongez dans des exploitations minières sur de gigantesques astéroïdes, abattez les drones et les chasseurs rebelles, basculez à gauche ou à droite pour éviter les tirs ennemis, lancez des puissantes salves de missiles, mais faites également la course contre des pilotes errants et des pilleurs de l’espace à des vitesses incroyables juste pour le plaisir.

En accomplissant des missions, vous débloquerez des cartes et des jetons pour améliorer la coque, les boucliers, les armes à énergie et les missiles de votre vaisseau en attendant d’affronter les imposants vaisseaux capitaux et changer le cours de la guerre à vous seul.

Dans une lutte interplanétaire dans laquelle les notions de bien et de mal sont devenues floues, vous verrez Léon gravir les échelons, découvrir la signification du « mal nécessaire », le prix de l’intégrité et ce qu’il implique de choisir son camp.

CARACTÉRISTIQUES

Mode Carrière – Acquérez les compétences nécessaires pour survivre et triompher dans l’univers Redout. 43 missions pour tester vos capacités et découvrir l’histoire derrière tout ce que vous savez déjà.

Différents mondes dynamiques – Des lieux exotiques, des événements grandioses et des batailles épiques au-delà de toute frontière.

Gameplay profond – Démontrez votre supériorité tactique en mettant votre dextérité, vos réflexes et votre adaptabilité au défi.

Des armes plus grosses et plus puissantes – Des canons à plasma aux rayons paralysants, en passant par les canons électriques, scattershot, missiles air-air et autres puissantes mitrailleuses, un immense arsenal vous attend. Choisissez, améliorez et installez plusieurs armes sur votre vaisseau.

Personnalisation – Améliorez votre vaisseau au niveau supérieur : Laissez-les venir par dizaines ou mesurez-vous tout seul à un vaisseau de guerre Destroyer ! Déposez et échangez des cartes pour améliorer des aspects uniques de votre vaisseau et lui donner le style qui vous correspond.

Quand la musique est bonne- Une bande son entièrement dynamique dont les rythmes incroyables s’adaptent à l’intensité de l’expérience !

BEAUCOUP DE CHOSES À FAIRE DANS L’ESPACE

Combattez des drones ennemis, des chasseurs et toutes sortes de vaisseaux ennemis dans les sections rail shooter : Évitez les missiles et les rafales de tirs tout en les abattant un par un.

Explorez les mines d’iridium et les structures abandonnées de l’espace à la recherche de caches, de ressources et de rebelles : Profitez d’une grande liberté de mouvement, coupez votre moteur pour passer dans des passages étroits, mais attention à ne pas rayer votre peinture.