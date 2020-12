Sky: Children of the Light sortira au printemps prochain sur Nintendo Switch

Sky: Children of the Light

Sky : Children of the Light n’est pour l’instant disponible qu’en version mobile, mais le développeur thatgamecompany a annoncé au début d’année qu’une version Nintendo Switch serait bientôt disponible.

Sur mobile, Sky : Children of the Light est un jeu gratuit. Le co-fondateur de cette société, Jenova Chen, a déclaré à GamesIndustry que le projet est d’offrir un hybride entre le premium et le free-to-play. M Chen a également abordé un sujet dont nous avons déjà entendu parler : le cross-play. Lorsque Sky : Children of the Light sera lancé sur Nintendo Switch, il sera compatible avec les versions mobiles.

Lors de l’Indie World japonais d’hier, thatgamecompany a annoncé la sortie du jeu au printemps 2021.

Une aventure-sociale révolutionnaire qui vous réchauffera le cœur proposé par les créateurs de Journey (récompensé aux Awards 2013) et de Flower (grandement acclamé par la critique). Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui n’attends qu’à être exploré par vous et vos proches. Dans Sky, nous commençons dans la peau de l’Enfant de la Lumière, notre but étant d’apporter l’espoir dans les contrées dévastées et renvoyer les étoiles dans leurs constellation

Dans le Royaume de Sky vous pourrez: