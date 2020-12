SYNTHETIK: Ultimate se fraye un chemin sur console !

Le jeu au gameplay explosif arrive sur Xbox One et Nintendo Switch aujourd’hui

Berlin, Allemagne – 16 décembre 2020 – Le studio de développement Flow Fire Games célèbre aujourd’hui la sortie du jeu de tir SYNTHETIK : Ultimate sur Xbox One et Nintendo Switch, ainsi que l’extension gratuite ULTIMATE EDITION sur PC !

Empêchez la fin de l’humanité dans ce rogue-lite impitoyable. Découvrez la bande annonce ci-dessous :

Le nouveau contenu de l’Ultimate Edition fait déjà partie des versions Xbox et Switch du jeu, et est automatiquement ajouté aux versions PC. Si vous n’avez pas encore découvert SYNTHETIK, assurez-vous de rejoindre le feu de l’action avant le 18 décembre afin de profiter de la remise de prix à l’occasion de la sortie sur Xbox One et Nintendo Switch ! Sur PC aujourd’hui, une offre Steam Daily Deal est également en cours !

Un jeu de tir latéral de haute qualité

SYNTHETIK: Ultimate – disponible dès maintenant sur PC, Xbox One, et Nintendo Switch, est prêt à tirer profit de la puissance de la Xbox One X – et bientôt de la PS4 Pro dès que la version PlayStation 4 sortira ! Il offre une expérience inédite associant l’expérience classique du jeu de tir latéral à des éléments rogue-like modernes. Un jeu au rythme effréné où la mort n’est qu’une occasion d’essayer un personnage différent, un nouvel équipement de départ ou de nouvelles tactiques.

Après les combats, vous pouvez prendre une pause pour examiner vos options, ou vous rendre au Cœur de l’Armageddon, SYNTHETIK vise à vous offrir plusieurs choix. Les joueurs ont une grande liberté de choix quant à l’équipement de leurs personnages et aux améliorations de leur équipement tandis qu’ils se frayent un chemin à travers des hordes d’ennemis robotiques. Des centaines d’armes, d’améliorations et de mods sont à découvrir. Et croyez-le ou non, SYNTHETIK vient d’obtenir encore plus de contenu grâce à la mise à jour gratuite de l’Ultimate Edition, sortie également aujourd’hui !

“Aujourd’hui, nous célébrons notre incroyable fanbase et son soutien dévoué avec une grande mise à jour qui arrive juste à temps pour les fêtes de Noël ! Avec la sortie de SYNTHETIK : Ultimate et de son Ultimate Edition, nous allons enrichir l’histoire de SYNTHETIK, ce que les fans attendaient depuis longtemps, ainsi que de nombreux nouveaux contenus passionnants.” a déclaré Eric Krutten, co-fondateur de Flow Fire Games. “Cela a été un plaisir permanent depuis le premier jour de voir quels types de combos la communauté crée dans le jeu. La mise à jour d’aujourd’hui va bouleverser tout cela et créer encore plus de possibilités que jamais ! Nous sommes très heureux de l’accueil que nous avons reçu jusqu’à présent et nous espérons qu’Ultimate continuera à faire jouer nos fans encore plus longtemps !”

L’Ultimate Edition

L’extension gratuite disponible aujourd’hui ajoute beaucoup de nouveaux contenus dans SYNTHETIK sur tous les appareils. L’Ultimate Edition ajoute de nouveaux éléments pour réaliser des combos, une histoire plus fournie, de nouveaux ennemis, un nouveau défi final, et bien plus encore !

Le jeu se termine maintenant avec la nouvelle salle d’Armageddon, où vous devez survivre à un assaut furieux de la Red Guard tout en vainquant le Coeur d’Armageddon pour enfin sauver l’humanité.

Neuf nouvelles escouades d’ennemis rares peuvent apparaître dans vos parties pour plus de défis – affrontez-les directement ou essayez de leur échapper. Surveillez également “The Belt” , un nouvel affrontement en début de partie…

peuvent apparaître dans vos parties pour plus de défis – affrontez-les directement ou essayez de leur échapper. Surveillez également , un nouvel affrontement en début de partie… Un tout nouveau terminal est livré avec 12 nouveaux objets , tous spécialement conçus pour une synergie incroyable avec d’autres objets afin de permettre de nouveaux combos incroyables.

est livré avec , tous spécialement conçus pour une synergie incroyable avec d’autres objets afin de permettre de nouveaux combos incroyables. De nouveaux éléments d’histoire : des scènes de prologue et de cinématiques de victoire, ainsi que de nouvelles introductions pour chaque boss du jeu !

Découvrez Ghetto Blasters pour jouer un des 7 nouvelles musiques – 3 Goa, 2 Cyberpunk et 2 Synthwave .

. …et bien plus encore ! Entre les améliorations de l’interface et les ajustements apportés, ainsi que quatre nouveaux accessoires d’armes.

La route qui mène au cœur d’Armageddon est encore plus sinueuse avec tout ce nouveau contenu dans l’Ultimate Edition. Les options d’équipement de votre Android sont encore plus variées, et de nouveaux ennemis vous attendent. Que vous soyez un nouvel Android sur console ou un joueur PC chevronné, la bataille pour sauver l’humanité n’a jamais été aussi captivante ! Rejoignez le combat, mais faites attention… la mort est permanente.