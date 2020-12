Super Seducer 1 et 2 arrivent sur Nintendo Switch

Dans le cadre de l’annonce de Super Seducer 3: GOTY Edition pour la prochain saint valentin, RLR Training Inc annonce, en exclusivité console, Super Seducer: How to Talk to Girls ET Super Seducer 2: Advanced Seduction Tactics sur Nintendo Switch. Le deux jeux arrivent en février sur l’eShop.

Super Seducer : How to Talk to Girls:

Super Seducer est le simulateur de séduction le plus réaliste au monde: un jeu d’action en direct qui te met dans les situations de tous les jours (cafétéria, bureau, bar) et te permet de choisir comment te comporter et voir comment les femmes réagissent.

Es-tu prêt à amener tes compétences avec les femmes au niveau supérieur pendant que tu joues à un jeu vidéo amusant?

Caractéristiques principales

• Attire les femmes partout: tu peux tester tes compétences avec dix épisodes d’action en direct différents qui reflètent des scénarios sociaux réalistes: bar, parc, club, cafétéria, première date, et plus encore.

• Ecole de séduction – Découvre les secrets de séduction les plus avant-gardistes du maître lui-même, Richard La Ruina, le gourou numéro un en Europe et auteur best-seller de “The Natural: How to effortlessly attract the women you want”.

• Choisie ton aventure – Super Seducer contient huit heures de séquences en direct, 520 choix, et plusieurs fins.

Super Seducer 2 – Advanced Seduction Tactics:

Es-tu prêt à devenir irrésistible ? Super Seducer 2 transpose la séduction dans un tout nouveau niveau de réalisme. Avec un budget 10 fois plus élevé que pour le premier jeu, Super Seducer 2 est plus imposant, plus performant et plus séduisant.

Es-tu prêt à devenir irrésistible ?

De nouveaux amis accompagnent notre héros dans son histoire à travers 10 nouveaux scénarios:

Le patron et la secrétaire

Même si c’est un territoire semé d’embuches, le lieu de travail reste un endroit idéal pour développer de nouvelles relations. Comment séduire en évitant de se faire virer (ou d’aller en prison) ?

Une fille avec un groupe d’hommes

L’une des situations de séduction les plus compliquées que l’on puisse imaginer. Elle est féministe et ses amis sont de grands gaillards prêts à vous humilier. Sauras-tu les mettre à l’écart et repartir avec la fille ?

Le club de striptease

Elle est belle, elle est sensuelle, elle est rebelle. Comment ne plus être un simple client et la voir en dehors de son travail… sans payer pour des danses ?

Application de rencontre

Décroche un rendez-vous avec une sublime blonde en perfectionnant tes talents Tinder.

Les relations mixtes

Comment un Anglais d’origine chinoise peut-il séduire une belle brune pendant qu’un Richard ivre essaye de l’aider (ou de le gêner) ?

À la recherche d’une aventure d’un soir

Comment trouver des personnes qui cherchent à s’amuser sans s’attacher, et réussir à les convaincre de rentrer avec soi le plus vite possible.

À la recherche d’une relation stable

Il est temps de se poser et de trouver la perle rare. Sauras-tu faire les bons choix et ne pas tout gâcher en choisissant la mauvaise personne ?

La bombe BCBG vs la mannequin

Elle vient de descendre d’un yacht, mais cette mannequin est bien trop sexy. Le choix t’appartient.

Mahmoud plus âgé, femme plus jeune

L’homme, le mythe, la légende. Mahmoud est arrivé, et il a des rendez-vous. Pourra-t-il séduire sa Habibi ? Ces 25 années d’écart seront-elles un atout ou un obstacle ?

Caractéristiques uniques :

Un point de vue féminin

Joue depuis la perspective d’une femme pour avoir un aperçu exceptionnel de l’état d’esprit d’une femme dans des situations de séduction.

Le chêne ou le roseau

Avec de nombreuses ramifications, il est possible d’emprunter des voies très différentes sur un même niveau.

Des fins heureuses

Tu pourras découvrir jusqu’à cinq fins possibles sur chaque niveau, en fonction de tes compétences ou de tes erreurs.

Des légendes de la séduction

Tout au long de la conception du jeu, nous avons consulté les meilleurs experts en séduction du monde entier. Cela nous a permis d’avoir une approche parfaite sur Tinder, de comprendre les enjeux d’une relation mixte et d’assurer un point de vue féminin le plus juste possible.