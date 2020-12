Face aux ventes décevantes de la Ps5, un éditeur Japonais important envisagerait de reporter ses jeux

On en parle chaque jeudi, on se fait souvent allumer car on ose dire que la situation de la Ps5 au Japon est une catastrophe et que Sony se moque du monde, et cela semble se confirmer.

Après 4 semaines, la Ps5 est le pire lancement de l’histoire Playstation avec 200.000 consoles vendues. Sur le même temps, la Ps4, déjà pas grand succès il y a 7 ans, était à 100k de plus. C’est pire niveau jeux, 70.000 jeux PS5 vendus en boîte. L’économiste Serkan Toto de Bloomberg explique que les consoles sont achetées par des bots de plus en plus perfectionnés pour ensuite être vendues bien plus chère sur des sites en ligne, ce qui bloque tout intérêt des joueurs.

Argument de vente et petit bonheur perso de Sony à chaque lancement de console, la méthode de la pénurie volontaire ne marche plus en 2020. On pense qu’il y a en fait 200.000 « vrais » possesseurs de PlayStation 5, les autres sont en vente sur ebay ou autres. Et Sony n’ayant pas prévu de stocks avant un bout de temps, la crise semble encore loin d’être résolue.

Bloomberg explique que, selon ses sources, un « gros » éditeur japonais s’est montré clairement désespéré de la situation et pense de plus en plus à repousser des projets d’ampleurs pour être certain d’avoir un vrai parc installé au lancement de ses jeux. Ce qui ne va pas aider à monter la hype autour de la console.