Découvrez-en plus sur Cris Tales dans cette vidéo de gameplay inédite !

Walnut Creek, Californie, Saint-Ouen, France – 21 décembre 2020 – Just For Games, Dreams Uncorporated et Modus Games sont ravis de partager une nouvelle vidéo de gameplay de Cris Tales, dont la sortie est prévue en 2021.

Cette vidéo de gameplay retrouve la protagoniste Crisbell alors qu’elle découvre son incroyable pouvoir d’observer et manipuler les visions du passé et du futur de son environnement à n’importe quel moment.

Avec l’aide de son fringuant allié amphibien, le pouvoir de Crisbell peut être utilisé pour créer un avenir meilleur, modifiant les vies autour d’elle et dans le monde entier.

La vidéo s’achève sur un premier aperçu du système de Synchro du jeu, permettant aux alliés de combiner leurs techniques lors des combats pour obtenir de puissants résultats.

Découvrez à quel point les magnifiques environnements de Cris Tales réagissent selon les décisions complexes que devra prendre Crisbell dans la vidéo complète, disponible ici :

Les versions physiques du jeu pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch seront distribuées en France par Just for Games pour 39.99€, et comprendront en bonus un poster du visuel principal du jeu. Une démo gratuite permettant de s’entrainer aux combats multi-temporels est disponible sur les plateformes Xbox Store, PlayStation Store, Nintendo eShop, Steam, et GOG.

A propos de Cris Tales :

Cris Tales est un JRPG indépendant qui rend hommage aux classiques du genre avec une nouvelle perspective. Scrutez le passé, agissez dans le présent et découvrez comment vos choix affectent dynamiquement le futur, tout cela simultanément sur un seul écran !

Rejoignez la chronomancienne Crisbell, tout juste éveillée, et ses compagnons fantastiques dans un monde onirique qui fait face à un sombre futur. La puissante Impératrice du temps et ses forces menacent d’abattre un cataclysme destructeur sur Crystallis et les quatre autres royaumes de la région.

Pour mettre un terme aux plans de l’Impératrice et réécrire le futur du pays, vous allez devoir embarquer dans un voyage éprouvant à travers les royaumes où vous rencontrerez de puissants alliés prêts à vous aider. Maîtrisez leurs compétences et la magie temporelle de Crisbell pour vaincre de puissants adversaires. Envoyez ces derniers dans le passé pour faire face à leur alter ego plus jeune, envoyez-les dans le futur pour succomber à un poison dont ils ont été victimes dans le présent ou créez vos propres stratégies dans ce système de combat unique.

Au fur et à mesure que les pouvoirs de Crisbell se renforcent, vous devrez faire des choix lourds en conséquence pour les personnes que vous rencontrez. Ces conséquences auront un impact en temps réel sur le monde que vous parcourez. Chaque personnage, PNJ, ennemi et royaume a un passé, un présent et un ou plusieurs futurs, selon ce que vous faites ! Son style graphique 2D dessiné à la main est animé image par image pour donner vie aux différentes possibilités sur une expérience de jeu de plus de 20 heures.

Principales fonctionnalités :