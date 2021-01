6 nouveaux jeux annoncé sur Nintendo Switch

Six petits jeux arrivent sur l’eShop.

On commence avec Kingdom Tales 2 qui sort aujourd’hui sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 9.99€.

Il y a longtemps, il y avait un royaume gouverné par un roi juste, Arnor. Sa fille Dahla était la plus belle et la plus intelligente du pays. De nobles seigneurs de nombreux royaumes ont supplié le roi pour la main de sa fille. Personne n’était assez bon pour son Dahla. Cependant, en secret absolu, les jeunes forgerons Finn et Dahla étaient amoureux. Jusqu’au jour où leur amour secret a été révélé! Le roi était furieux! Rejoignez l’expédition des bâtisseurs et architectes du roi dans leur noble quête! Explorez, rassemblez, produisez, échangez, construisez, réparez et travaillez pour le bien-être de tous vos sujets. Mais attention! Le comte gourmand Ohli et ses espions ne dorment jamais!

Arcanoid Breakout sort lui le 12 janvier au prix de 4.99€.

Profitez d’heures de pur plaisir avec ce jeu classique de casse-briques. Profitez de la version améliorée avec les capacités des appareils d’aujourd’hui et ravivez le gameplay simple mais addictif des jeux vidéo de première génération. Des power-ups à collectionner, des multi-balles, des boules de feu font de cette version un jeu unique en son genre. Montrez vos compétences et terminez les niveaux de plus en plus difficiles.

Arcade Archives: Rod Land sort aussi aujourd’hui pour 6.99€ / £6.29 / $7.99 / 838 Yens.

Zotrix Starglider sortira aussi aujourd’hui sur l’eShop pour 9,99 €.

Zotrix est un jeu de tir spatial d’arcade inspiré des premiers jeux de tir sur des machines d’arcade des années 80 et du début des années 90. Conçu pour toutes les générations, il contient des niveaux avec des ennemis sympas et colorés, tandis que l’accent est mis sur l’élément arcade du gameplay. Les chaînes de navires ennemis s’alignent une à une pendant que vous effectuez des manœuvres pour dégager le périmètre et éviter d’être dégagé vous-même. La victoire n’est pas facile car vous devez gagner chaque point de score. Chaque étape se compose de 3 vagues d’ennemis où chaque vague est plus difficile. Frayez-vous un chemin vers la bataille finale pendant que vous débloquez de nouveaux navires et gagnez des récompenses. Un type de jeu spécial est conçu pour le mode à deux joueurs. Vous et votre ami êtes aux prises avec des extraterrestres Zotrix pour coopérer et trouver le bon équilibre dans la bataille pour survivre et gagner.

Her Love in the Force (Otome visual novel ) sortira le 21 janvier pour $24.99.

Labyrinth of Zangetsu sortira l’été prochain, au moins au Japon.

Pour finir cet article, je vous propose le top des ventes de la semaine sur l’eShop 3DS aux États-Unis.

Software

1. Pokemon Crystal

2. Tomodachi Life

3. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

4. Pokemon Yellow

5. Pokemon Red

6. Zelda: Ocarina of Time 3D

7. Pokemon Omega Ruby

8. Pokemon Gold

9. Super Mario Bros. 3

10. Pokemon Silver

11. Super Mario 3D Land

12. Zelda: Majora’s Mask 3D

13. Pokemon Alpha Sapphire

14. Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

15. Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

16. Pokemon Blue

17. Pokemon X

18. Super Street Fighter IV 3D Edition

19. Super Mario World

20. Super Mario Maker for 3DS

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Mario Kart 7 Video

4. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

5. Nintendo Direct 9/13/18

6. IronFall Trailer

7. Pokemon Bank Trailer

8. Super Mario 3D Land Video

9. Pokemon Rumble World Trailer

10. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

11. Introducing Tomodachi Life

12. Tomodachi Life Direct 4/10/14

13. Super Mario World Trailer

14. Nintendo Minute – Tomodachi Life

15. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

16. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

17. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

18. Nintendo Badge Arcade Trailer

19. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

20. Pokemon Yellow Trailer