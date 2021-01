Soul Axiom Rebooted (Nintendo Switch) – Le test

Tel le fils prodigue, certains jeux ont des parcours assez compliqués. Il en est même certains qui commencent leur vie sur Wii U, puis font un tour sur les différentes plateformes de réalité virtuelle existantes pour enfin revenir à leur premier amour de princesse Champignon et atterrir dans leur version Rebooted sur Switch. C’est le cas pour Soul Axiom, un jeu qui a bien longtemps cherché sa place dans le monde des jeux de réflexion et dont les développeurs de Wales Interactive espèrent qu’il a enfin atteint la terre promise.

Un jeu plein de Myst…ère

Dès les premières secondes, Soul Axiom Rebooted nous fait penser à un monument du jeu vidéo : le célébrissime et ovniesque Myst. Son scénario, comme celui de son maître avant lui, est un modèle de complexité. Nous commençons notre aventure par une chute. Une looongue chute qui se termine sur un navire volant. Pourquoi, comment, et dans quel état j’erre, laissons ces questions à plus tard. Ce vaisseau va nous permettre, sous la forme d’un très court tutoriel, d’apprendre les bases du contrôle de notre personnage.

Une fois ces bases assimilées, nous nous faisons attaquer par une espèce d’ange démoniaque (pas facile hein) qui détruit notre frêle esquif pour nous renvoyer à notre chute. Heureusement cette fois-ci nous atterrissons sur le plancher des vaches. Mais un plancher qui aurait vu Tron dans son enfance (le premier qui me dit qu’il ne l’a pas vu dans les commentaires, je viens chez lui et je lui mets un Kata-Guruma). Cette partie a une direction artistique tout bonnement magnifique. Tout en jeux de lumière et en contrastes de couleurs chaudes ou froides, elle permet d’en savoir un peu plus sur le monde qui nous entoure.

Nous nous trouvons dans un serveur informatique, celui-ci a été créé à la base par une scientifique qui souhaitait offrir la possibilité aux gens qui allaient décéder de sauvegarder leur âme et de leur faire revivre (à leur âme donc) leurs souvenirs et cela pour l’éternité. Malheureusement, cette scientifique est morte mystérieusement et son invention, d’abord reprise par le gouvernement, a finalement été rachetée par une entreprise pour être renommée Elysia. Pourquoi vous retrouverez-vous dans ce serveur ? Qui êtes-vous ? Et surtout que se passe-t-il en Elysia dans laquelle tout est à l’arrêt suite à l’attaque de notre ange démoniaque ? C’est ce qu’il nous faudra découvrir en parcourant l’ensemble des souvenirs disponibles.

Nous sommes guidés par une voie qui résonne dans notre tête (est-ce une bonne chose…), mais nous serons aussi régulièrement poursuivis/assommés par un être dont l’avatar bogué nous hantera à chaque monde visité. Et c’est l’heure d’aborder l’une des forces de Soul Axiom Rebooted : sa variété. Elysia n’est qu’un pôle qui nous permettra de nous déplacer à volonté dans les mémoires d’âme en lien avec notre aventure. Chaque souvenir a son monde propre et une patte graphique bien à lui. Nous visiterons ainsi un fantasme inca d’une mannequin en lien avec Elysia, avant de prendre part au cauchemar d’un soldat blessé en Afghanistan ou de nous promener sur une plage idyllique.

De la touffeur verte de la jungle sud-américaine à la base militaire grise et terne en passant par la lumière éclatante de la plage, chaque niveau apporte de la diversité et rend notre expérience très dépaysante. C’est un réel plaisir de se déplacer dans ces univers tous différents, sans violence et sans heurt, à la recherche des indices qui nous permettront de débloquer la mémoire visitée et d’en apprendre un peu plus sur les événements. Tous ces souvenirs sont atteignables depuis le pôle dès le début de l’aventure. L’histoire sera donc assez décousue, à nous de remettre les pièces dans l’ordre.

Une fois les pièces du puzzle remises à leur place, il nous faudra remettre le couvert pour découvrir la véritable fin de nos aventures. C’est sans doute le plus gros reproche à faire au titre de Wales Interactive. Si faire l’ensemble des souvenirs nous a pris une bonne dizaine d’heures, il faudra compter le même temps pour découvrir le fin mot de l’histoire, mais cette fois-ci sans la découverte et l’émerveillement du premier run.

« On n’est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait » (Morpheus)

Comme dit précédemment (il faut suivre quand même un peu…), Soul Axiom Rebooted est un jeu de réflexion. Ce genre est assez rare sur console, la plupart du temps, cela est dû à des contrôles moins adaptés que le combo souris/clavier pour déplacer des éléments. Dans le titre de Wales Interactive, aucun souci de cette sorte ne vient gâcher notre plaisir. En vue subjective, nous déplaçons notre avatar et usons de pouvoirs récupérés au fur et à mesure de nos déambulations.

Chaque pouvoir a deux versants : nous pouvons ainsi construire ou déconstruire certains éléments du décor pour faciliter nos déplacements ou mettre en branle des mécanismes dont il manque une pièce. Très vite, le pouvoir de mouvoir/stopper viendra agrandir notre arsenal avant d’être rejoint par d’autres joyeusetés. Cela donne lieu à des énigmes qui ne manquent pas d’intérêts, certes, mais qui sont surtout basées sur le sens de l’observation. Chaque pouvoir ayant un code couleur qui lui est propre, nous comprenons très vite ce qui doit être fait, le plus dur étant de repérer où se trouvent les éléments importants (ceux en couleur donc…).

La plupart du temps, nous agissons sans vraiment savoir pourquoi et observons le résultat de nos actions. Il est difficile d’appeler ça un jeu de réflexion. C’est un voyage dans l’étrange, à la fois fascinant et envoûtant, qui demande plus d’attention que de jugeote. Ça ne gâche en rien le plaisir de la découverte, mais les amateurs de réflexion pure devant des puzzles alambiqués, et qui souvent n’ont rien à voir l’histoire, resteront sur leur faim, tandis que les amateurs de voyage interactif seront aux anges. D’autant plus que l’exploration de chaque souvenir et du pôle nous récompense via des informations sur les événements entourant Elysia et sa conceptrice.

D’un point de vue technique, Soul Axiom Rebooted oscille, sur Nintendo Switch, entre le très bon et le moyen. Si certains niveaux ont une direction artistique tout bonnement incroyable, comme le pôle central qui rappelle les grandes heures de Tron, le manque de détails de certaines textures fait parfois tache en mode téléviseur, tout comme les animations lors des cinématiques qui sont assez pauvres et nous renvoient des années en arrière. Cela ne gâche aucunement le plaisir de jeu et n’est visible que sur grand écran. Dans tous les cas, le titre de Wales Interactive est un modèle de fluidité et ses commandes répondent au doigt et à l’œil rendant l’exploration d’Elysia agréable. La musique fait aussi partie des points forts du titre. Comme la partie graphique, la bande-son se réinvente à chaque souvenir alternant entre les chants tribaux de la jungle inca, le vent calme de la plage ou les synthés futuristes du pôle. Elle nous accompagne dans notre aventure en accentuant notre intégration à cette mémoire qui n’est pas la nôtre.

Il faut aussi saluer le travail des développeurs concernant les options disponibles : si certains passages sont sombres et que nous ne jouons pas de nuit, un aller-retour dans les options, un réglage de la luminosité et hop c’est reparti. Ça n’a l’air de rien, mais c’est suffisamment rare qu’un studio indépendant fasse cet effort pour le mentionner tout comme la prise en charge de la visée gyroscopique qui rend la détection des éléments utilisables bien plus aisée qu’au manche.