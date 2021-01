Top des ventes de la semaine au Japon: La Ps5 toujours à la peine, la Nintendo Switch au dessus des 300k

Animal Crossing: New Horizons

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 28 décembre au 03 janvier, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Pas de sortie sur cette semaine de transition entre 2020 et 2021, et un top 10 uniquement sur Nintendo Switch.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 190.427 / 1.423.450 (-29%)

02./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 94.382 / 6.472.485 (-12%)

03./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 83.853 / 3.541.036 (+23%)

04./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 70.714 / 2.157.719 (+21%)

05./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 54.865 / 4.068.039 (+3%)

06./08. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 44.867 / 1.774.663 (+7%)

07./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 37.530 / 1.740.451 (-23%)

08./05. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 36.350 / 499.156 (-34%)

09./09. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 32.993 / 525.613 (-11%)

10./00. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – * / 565.003

Cette semaine encore, les tendances hardwares s’amplifient. La Nintendo Switch termine l’année (ou la commence d’après Famitsu) avec 312k. La Ps4, elle, passe devant la Ps5…