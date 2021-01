Rumeur: des informations hardware sur la Nintendo Switch Pro ?

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

La Nintendo Switch Pro (nom officieux) n’en finit plus de faire parler d’elle en ce début d’année. Bien que personne n’a encore vu réellement la « bête », chacun y va de sa spéculation à grand coup de data mining et d’analyse des fiches constructeurs de Nvidia (Partenaire hardware de Nintendo pour la Switch).

Comme on aime bien rêver aussi (et parce qu’on reste persuadé qu’il ne peut pas y avoir tellement de bruit pour rien) on vous propose en cette fin de semaine un petit récapitulatif des derniers potins/suppositions techniques.

Tout d’abord au niveau du Hardware :

Il serait question d’une des nouvelles puces nVidia, prénommée NX Xavier. La puce Tegra X1 (qui fait battre le cœur de nos consoles) étant arrivé officiellement en fin de vie en janvier 2021, il semblerait cohérent de changer l’architecture principale…

Pour mémoire, voici les spécs de la Tegra X1

CPU – CPU 4 cœurs ARM Cortex ARMv8.0 A57 cadencé à 1020 MHz (1,7 GHz en mode boost par brief bursts)

GPU – Nvidia Maxwell GM20B avec 256 cœurs CUDA, 16 TMU et 16 ROP à 307,2, 384, 460 ou 768 MHz selon le mode (respectivement 150, 196, 240 et 393 GFLOPS)

RAM – 4 Go de LPDDR4 sur un bus mémoire 64 bits à 1333 MHz en mode portable et 1600 MHz en mode dock (jusqu’à 25,6 Go/s de bande passante)

Rés maximale – 1080p 60 en mode docké, 720p 60 en mode portable

et voici celle de la NX Xavier

CPU – Cortex ARM à 6 cœurs ARMv8.2 Nvidia “Carmel” CPU cadencé jusqu’à 1,9 GHz

GPU – Nvidia Volta GV10B avec 384 cœurs CUDA, 48 cœurs tenseurs, 24 TMU et 16 ROP jusqu’à 1100 MHz (845 GFLOPS)

RAM – 8 Go de LPDDR4X sur un bus mémoire de 128 bits à 1600 MHz (jusqu’à 51,2 Go/s de bande passante)

Résolution maximale – 4K 60

En l’état et rien qu’en se basant sur les chiffres, on constate que les performances ne sont pas loin d’être deux fois meilleures, par contre je vais éviter de rentrer dans les détails techniques sur la consommation électrique, les différences de puissance en mode docké ou portable etc… Mais clairement les jeux pourront être beaucoup plus « poussés ».

Par contre, l’un des intérêts que l’on peut également y voir, c’est pour celui des possesseurs de Switch Actuelle, qui finalement ne seront pas forcément lésés sur les jeux existants ou à paraitre, mais surtout pour les possesseurs de la nouvelle Switch Pro / X / NX / Aula de pouvoir profiter de patch pour des jeux sortis à l’origine sur Switch mais permettant d’utiliser la nouvelle puissance mise à disposition. L’architecture matérielle restant similaire, le développement d’un patch est forcément plus aisé…

Ça c’était pour la partie matérielle, passons maintenant à la partie datamining ! Pour rappel, le datamining c’est littéralement « l’exploration de données », en gros des utilisateurs « avancées » creusent dans les entrailles du code source d’un Firmware, pour tenter d’y découvrir des indices sur des fonctionnalités existantes mais pas encore activés d’un matériel (entre autres choses).

Ainsi, le datamineur SciresM a déclaré avoir découvert dans la dernière mise à jour de firmware de la Switch, une référence à un nouveau matériel ayant pour nom de code « Aula ».

Il semblerait que Aula face référence à une puce Tegra X1+, il s’agirait donc d’une puce mais boosté au niveau du CPU. Le datamineur fait également référence à une puce Realtek qui serait décrite comme « 4K UHD Multimedia SoC ». Ce qui s’accorde avec les précédentes déclarations concernant une Switch capable de supporter la 4K. Il est également indiqué qu’au niveau physique, on pourrait retrouver un écran OLED. Scires note toute de même que la résolution ne serait pas forcément plus élevé en mode portable, mais que la puce Realtek 4K serait en fait contenue dans un nouveau dock… permettant ainsi d’avoir de la 4K lorsque la console est connectée à la télévision.

Il est également fait référence à un meilleur système de refroidissement, ainsi qu’une meilleure autonomie pour cette Switch « Aula ».

Comme nous l’évoquions en introduction, les spéculations sur un modèle évolué de la Switch ne cesse de circuler, les différentes rumeurs enflent tellement que ces différentes informations pourraient être crédible… En effet, cette Switch Pro / NX / Aula ne serait qu’un upgrade matériel de la switch existante offrant des meilleures performances, sans pour autant délaisser les modèles précédents (à l’image des itérations S et PRO chez Apple). L’histoire du Dock qui serait à même de faire de la 4K en lieu et place de la console directement pourrait expliquer la pénurie de Dock actuelle… et peut-être sous-entendre que les nouveaux Dock seraient compatibles avec les Switchs actuelles et pourrait ainsi proposer une meilleure résolution en docké pour celles-ci ?

Attention, encore une fois, tout ceci n’est que spéculations… mais peut-être en saurons-nous plus lors du prochain Nintendo Direct qui est aussi au cœur de toutes les rumeurs… ?

À votre avis, annonce de la Switch +, d’un nouveau Zelda ou des deux à la fois avec d’autres surprises ?