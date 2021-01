Edelweiss souhaite une suite à Sakuna: Of Rice and Ruin

Une de nos surprises Switch de l’année dernière, classifié parmi les indépendants par et savant mélange de Rune Factory avec Oboro Muramasa, Sakuna: Of Rice and Ruin semble connaitre un certain succès selon ses développeurs Edelweiss. Pour les plus curieux, on vous laisse retrouver notre Test. Aujourd’hui, c’est l’occasion pour le magazine japonais Famitsu de dévoiler son entrevue avec les têtes pensantes du jeu Mr Koichi et Mr Naru. A défaut d’avoir les pages de cette interview complète, le japonais Ryokutya nous propose un extrait d’un passage très intéressant de celle-ci. Des propos concernant l’avenir de Sakuna qui à tout pour être radieux. Sans entrer dans du gros spoil, la conclusion de l’aventure d’Edelweiss fut très satisfaisante et ouverte. On ne peut que souhaiter de voir ce que le studio nous réserve à l’avenir et si cela concernera les consoles Nintendo.

Voici ce que déclare Mr Koichi concernant le cas des DLC ou d’une suite:

“Nous n’avons planifié aucun DLC mais si l’occasion se présentait de travailler sur une suite, j’aimerai la faire!” Mr Naru ajoute à cela:

“Nous n’avons rien de concret concernant une suite mais je ne peux qu’exprimer toute ma gratitude envers tout les fans. Si le Timing se présentait, j’espère pouvoir répondre à leurs attentes” Sakuna Of Rice and Ruin (Nintendo Switch)