Curious Expedition 2 débarque sur PC (Steam) le 28 janvier

Versions Nintendo Switch™, Xbox et PlayStation® à suivre en 2021.

Göteborg, Suède – le 14 janvier 2021 – Thunderful Publishing et le developpeur indépendant Maschinen-Mensch sont heureux de vous annoncer que leur titre à venir, Curious Expedition 2, ne sera plus disponible en accès anticipé sur PC (Steam®) et fera son lancement commercial le 28 janvier. Pour concevoir le jeu, Maschinen-Mensch a pris en compte les recommandations de la communauté pour faire de Curious Expedition 2 l’ultime expérience de roguelike narratif.

Bien que sa sortie sur PC marque une étape importante pour Curious Expedition 2, l’aventure vient seulement de commencer ! Une sortie sur console pour les plateformes Nintendo Switch™, Xbox et PlayStation® arrivera dans le courant de l’année, accompagnée d’un vaste plan de contenu pour l’après-lancement en 2021 ! Pour célébrer l’annonce du lancement de Curious Expedition 2 dans seulement deux semaines, une nouvelle bande-annonce du gameplay est disponible, mettant en avant la superbe réalisation audiovisuelle du jeu,son écriture captivante, sa jouabilité à la fois accessible et poussée, mais aussi ses récits diversifiés :

« Nous sommes très heureux de vous annoncer que Curious Expedition 2 sortira dans seulement deux semaines ! La création de ce jeu a été une véritable aventure à elle seule », a déclaré Johannes Kristmann, co-fondateur de Maschinen-Mensch. « Nous souhaitons à tous les aventuriers et toutes les aventurières beaucoup de chance dans vos périples. Notre coffre au trésor est rempli de contenus à venir, mais aussi de versions pour consoles, et nous avons prévu bien d’autres choses pour 2021. »

Dans une fin de XIXe siècle réimaginée, nous sommes en 1886 et le monde attend avec impatience l’Exposition universelle de Paris. Au même moment, une immense découverte est réalisée : de mystérieuses îles ont commencé à apparaître, pour disparaître peu après dans les océans, comme par magie. Les trois grands clubs d’explorateurs de Paris financent désormais des expéditions vers ces îles étranges afin de faire des découvertes spectaculaires pour les exposer dans leurs stands à la prochaine Exposition universelle. Endossez le rôle d’un explorateur ou d’une exploratrice intrépide, constituez votre équipage et découvrez différentes cultures, faunes et flores, mais aussi des trésors et bien d’autres choses encore. Avec un style artistique intemporel inspiré des classiques de la bande dessinée franco-belge du XXe siècle et une bande-son orchestrée au charme saisissant, Curious Expedition 2 est un livre d’aventures qui prend vie.

En utilisant une combinaison de gameplay et d’éléments d’histoire artisanaux et procéduraux, Curious Expedition 2 vous propose des aventures totalement uniques et épiques à chaque fois que vous jouez. Le jeu raconte son histoire à travers des mécanismes d’aventure classiques où vous devrez faire des choix, mais intègre aussi la gestion des ressources, l’exploration au tour par tour, des moments de combat avec des mécanismes de lancer de dés, ainsi que des éléments de jeu roguelike. C’est un curieux mélange de genres et de sous-genres, le tout enveloppé dans une expérience de jeu simplifiée et accessible avec des options de jeu puissantes et dynamiques.

Dans Curious Expedition 2, aucune aventure n’est jamais la même. Votre personnage et ceux que vous recrutez sont générés avec des classes spécifiques de manière procédurale, mais possèdent également une apparence, des aptitudes, des forces et des faiblesses propres à eux. Lors de vos aventures, différents événements imprévus peuvent affecter positivement ou négativement votre progression. Une gestion prudente des ressources et de votre santé mentale est de rigueur pour pouvoir ramener votre butin et votre équipe à la maison ! Il y a plusieurs types d’expéditions, chacun avec ses propres objectifs et événements. Allez-vous tenter de trouver la légendaire Pyramide d’or, ou plutôt de récupérer l’Orchidée arc-en-ciel ? Pillez d’anciens sanctuaires, faites affaire avec des marchands itinérants ou des tribus indigènes, dépouillez des navires pirates fantômes et bien plus encore dans votre propre aventure. Dans Curious Expedition 2, un monde de merveilles et de surprises incroyables vous attend !

Curious Expedition 2 est maintenant disponible sur PC (Steam®), au prix de 19,99 €/$ ou 16,99 £. Curious Expedition 2 arrivera sur les plateformes Nintendo Switch™, Xbox et PlayStation® courant 2021.