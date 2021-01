Nintendo US lance une nouvelle vague de promotions sur l’eShop Nintendo Switch

Un peu en retard, Nintendo America lance les promotions du nouvel an.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 21 janvier. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

ARMS – $41.99 (prix de base: $59.99)

A Short Hike – $6.39 (prix de base: $7.99)

Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $9.74 (prix de base: $14.99)

BoxBoy! + BoxGirl! – $6.99 (prix de base: $9.99)

Brothers: A Tale of Two Sons – $10.49 (prix de base: $14.99)

Captain Toad: Treasure Tracker – $27.99 (prix de base: $39.99)

Castle Crashers Remastered – $8.99 (prix de base: $14.99)

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – $27.99 (prix de base: $39.99)

Creature in the Well – $9.74 (prix de base: $14.99)

Dandara: Trials of Fear Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $11.99 (prix de base: $29.99)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – $34.99 (prix de base: $49.99)

Fuser – $39.59 (prix de base: $59.99)

Good Job! – $13.99 (prix de base: $19.99)

Grindstone – $15.99 (prix de base: $19.99)

Gris – $6.79 (prix de base: $16.99)

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

Horizon Chase Turbo – $4.99 (prix de base: $19.99)

Hotline Miami Collection – $12.49 (prix de base: $24.99)

Immortals Fenyx Rising – $39.99 (prix de base: $59.99)

Iris and the Giant – $13.49 (prix de base: $14.99)

Just Dance 2021 – $29.99 (prix de base: $49.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Killer Queen Black – $9.99 (prix de base: $19.99)

Kirby Star Allies – $41.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base: $29.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

Ori and the Will of the Wisps – $25.49 (prix de base: $29.99)

Puyo Puyo Tetris 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

Raji: An Ancient Epic – $18.74 (prix de base: $24.99)

Roki – $11.99 (prix de base: $19.99)

Shinsekai Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Snipperclips – $13.99 (prix de base: $19.99)

Splatoon 2 – $41.99 (prix de base: $59.99)

Super Mario Maker 2 – $41.99 (prix de base: $59.99)

Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

The Last Campfire – $10.49 (prix de base: $14.99)

Unrailed! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Yoshi’s Crafted World – $41.99 (prix de base: $59.99)