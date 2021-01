Bridge Constructor: The Walking Dead (Nintendo Switch) – Le test

Édité par le studio Headup Games, Bridge Constructor the Walking Dead est un jeu qui mènera votre réflexion et votre logique à rude épreuve. Dans la lignée des Bridge Constructor, le jeu est présent sur différentes consoles depuis 2011 avec notamment le ” Bridge Constructor ” classique ou encore avec un thème un peu plus ancien avec le ” Bridge Constructor medieval ” qui, comme indiqué dans son titre se passe au moyen-âge, mais nous sommes ici pour un autre style encore ; celui d’un monde post-apocalyptique rempli de morts-vivants avec ” Bridge Constructor The Walking Dead ” !!

Celui-ci est sorti en 2020 pendant cette année très difficile pour beaucoup et nous mettra dans le monde de la série télévisée issue des comics éponymes. Développé comme toujours par ClockStone et édité par Headup Games, le jeu nous placera dans l’univers de zombies affamés de sang dont l’unique but est de vous sortir du pétrin en construisant des ponts plus robustes que jamais.

Le jeu est présent sur plusieurs plateformes, mais c’est bien entendu, sur la Nintendo Switch que ce test a été réalisé.

Nouveau groupe de survie

Bridge Constructor the Walking Dead, nous met directement dans le vif du sujet en nous propulsant dans un groupe de survivants qui tentent de fuir des hordes de zombies en piégeant les rôdeurs et cela, tout en construisant des ponts solides.

Contrairement au premier Bridge Constructor ou aux numéros suivants, celui-ci ne s’attardera pas juste sur les mécaniques de construction de pont, il offrira aussi la possibilité de se battre au risque de sa vie contre les différents zombies.

Dans un premier temps de gameplay nous jouons à un didacticiel complet, où l’on nous apprend les rudiments de la construction et bien entendu à tuer les marcheurs sans mourir ou faire mourir ses coéquipiers.

Avec pas mal d’explications fournies par Eugène Porter, un personnage de la série (ou des comics pour les connaisseurs), on prend vite le jeu en main et les bases de la construction.

Ne croyez pas que tout soit facile, il vous faudra beaucoup d’attention et surtout de patience.

Le jeu se partagera en plusieurs chapitres, qui au fil de l’avancée nous mettront dans de difficiles casse-têtes / puzzles à résoudre, chaque chapitre a un nombre de niveaux à réaliser via une augmentation de la difficulté. Afin de résoudre les différents stages, vous devrez construire des ponts solides avec un certain budget à respecter.

Pour arriver à la fin de chaque niveau, vous devrez donc atteindre une zone éclairée de vert, en vous familiarisant à chaque nouveau chapitre avec de nouveaux matériaux qui changeront régulièrement la donne.

Des personnages bien connus et une prise en main du tonnerre

Durant le jeu, vous rencontrerez des personnages phares de la série The Walking Dead. L’image de présentation vous donnera quelques indices sur les rencontres à venir ! En plus d’Eugène Porter, vous croiserez aussi Michonne ou Daryl Dixon pour ne citer qu’eux.

En termes de graphismes, on se retrouve face à un jeu au style bien particulier. Celui-ci se rapproche pas mal d’une version BD ou encore des jeux de Telltale Games. On reconnaît directement les protagonistes pour le plus grand plaisir des fans. Les développeurs ont utilisé pour ce projet des couleurs assez ternes qui correspondent bien à l’ensemble du thème proposé. On ressent assez bien le malaise distillé par la série ou les comics avec des décors qui rappellent des lieux qu’on pourrait retrouver assez facilement dans ce genre d’ambiance où la peur fait rage.

Les mécanismes du jeu sont toujours clairs et bien pensés. On ne se perd pas dans la prise en main et c’est un plaisir de pouvoir naviguer sans difficulté dans l’interface de construction. On retrouve ici tout ce qui a fait de Bridge Constructor un jeu plaisant pour tous avec en plus-value de belles nouveautés de mécanique liées au thème de survie dans un monde chaotique rempli de zombies.