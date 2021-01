Une date pour R-Type Final 2 sur Nintendo Switch

Ce printemps voit le lancement de R-Type Final 2. Pour le Japon, la date de sortie est annoncée comme le 29 avril par Weekly Famitsu – alors que nous attendons toujours une date occidentale. Le jeu sera disponible à la fois physiquement et numériquement. Il sortira sur PS4, Switch, Xbox One et Xbox Series (uniquement en dématérialisé pour ces deux dernières).

À propos du jeu :

Le légendaire shoot’em Up est de retour avec une expérience R-Type sans pareil ! En tant que dernier épisode d’une série renommée pour ses graphismes colorés et son action frénétique, R-Type®️ Final 2 monte en puissance en faisant une entrée explosive sur les plateformes de jeux vidéo actuelles, avec des graphismes 3D et un gameplay modernisé. Les nouveaux joueurs comme les anciens, peuvent façonner leur expérience de jeu comme ils le souhaitent, grâce à un système de difficulté basé sur leur performance, ainsi que des vaisseaux et des pilotes personnalisables. Cependant, les caractéristiques d’un R-Type classique telles que, la mécanique de « Force » et un gameplay addictif, sont également au rendez-vous. Les joueurs devront naviguer à travers l’univers, composé de niveaux classiques et inédits, faire face à des ennemis qui évoluent en fonction de leur performance et éliminer la compétition pour se frayer un chemin en haut du classement mondial.

Caractéristiques :