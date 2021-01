La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Balan Wonderworld, Haven, Ghosts ‘n Goblins Resurrection, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Balan Wonderworld – 6.9GB

Monster Jam Steel Titans 2 – 6.4GB

Code: Realize: Wintertide Miracles – 5.1GB

Steam Prison – 4.6GB

Digerati Best Sellers – 4.3GB

Haven – 3.0GB

Curse of the Dead Gods – 3.0GB

Ghosts ‘n Goblins Resurrection – 2.9GB

Flying Hero X – 1.8GB

Blue Fire – 1.7GB

Thomas Was Alone – 792MB

Forward To The Sky – 778MB

The Flower Collectors – 641MB

Speedway Bundle Stock & Truck – 405MB

Byakko-tai Samurai Boys – 370MB

Drive – 335MB

Hexagon Defense – 221MB

Station Manager – 197MB

Glittering Sword – 146MB

Choices That Matter: And Their Heroes Were Lost – 68MB