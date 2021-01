No More Heroes 3

Marvelous a récemment fait le point sur les ventes d’un certain nombre de titres, dont les portages de No More Heroes 1 et 2 sur Nintendo Switch.

Selon Marvelous, les deux titres ont connu de fortes ventes en Amérique du Nord et en Europe. Malheureusement, ils n’ont pas communiqué de chiffres de vente précis. No More Heroes 3 sortira sur Nintendo Switch plus tard cette année, et c’est une exclusivité pour la plateforme.