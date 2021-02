Apex Legends sortira sur Nintendo Switch le 9 mars

La Saison 8 – Chaos est désormais disponible

Le 3 février 2021 – Alors que le lancement d’Apex Legends Saison 8 – Chaos a eu lieu le 2 février, EA et Respawn Entertainment sont fiers de vous annoncer que le jeu sortira sur Nintendo Switch le 9 mars prochain, proposant ainsi son expérience unique de Battle Royale en équipe à davantage de joueurs, notamment à ceux qui aiment jouer ailleurs que dans leur salon.

Développée en association avec Panic Button, un studio déjà connu pour ses portages de haute qualité sur Nintendo Switch, cette nouvelle version d’Apex Legends – qui rendra le jeu accessible sur un appareil doté d’un écran de petite taille – permettra à un plus grand nombre de joueurs de s’affronter grâce aux fonctionnalités de jeu cross-plateforme. Au cours des deux années qui ont suivi le lancement d’Apex Legends, l’équipe de Respawn n’a eu cesse d’innover pour enrichir son expérience multijoueur de Battle Royale et connecter davantage de joueurs en prenant en charge des plateformes additionnelles. En 2021, Apex Legends va continuer de stimuler et de surprendre sa communauté puisque Respawn va faire évoluer son Battle Royale pour offrir aux joueurs expérimentés de nouvelles façons de jouer et aux nouveaux venus de toutes nouvelles raisons de se connecter.

Obtenez plus d’informations sur le portage Switch d’Apex Legends ici.

C’est le 2 février qu’a eu lieu le lancement officiel de Chaos, la saison 8 d’Apex Legends, à l’occasion du deuxième anniversaire de ce Battle Royale à succès. La saison 8 marque l’arrivée dans l’arène de Walter “Fuse” Fitzroy, un dingue d’explosifs constituant la 16e Légende du jeu. Ce mercenaire originaire de la planète Salvo va semer le chaos dans les Jeux Apex. Outre l’arrivée fracassante de Fuse, la saison 8 comportera également le nouveau fusil à levier Répéteur 30-30, des objets inédits tels que les chargeurs d’or ainsi qu’une refonte majeure de la carte iconique du Canyon des Rois, laquelle proposera aux joueurs de nouvelles zones dans lesquelles chercher du butin et combattre les équipes adverses.

Chad Grenier, le directeur du développement d’Apex Legends, a récemment publié un article de blog revenant sur les deux premières années d’Apex Legends et évoquant ses futurs développements disponible ici.

Les joueurs, qui pourront télécharger Apex Legends gratuitement sur Nintendo Switch le 9 mars, sont invités à profiter de la saison 8 dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Origin et Steam.

Découvrez également le trailer du nouveau Passe de combat pour débloquer instantanément des objets saisonniers tels que le skin légendaire “Bête enchaînée” pour le Flatline ou trois skins rares de Légende.