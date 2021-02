Activision prépare un nouveau remastered pour cette année

C’est la période de l’année où les entreprises tiennent des rapports financiers et autres conférences. Nous ne sommes qu’en février, ce qui signifie également que ces événements permettent aux fans d’avoir un avant-goût de ce que les entreprises pourraient avoir en réserve pour l’année à venir. Activision a récemment organisé sa propre conférence et ils ont parlé de la “forte dynamique” de l’année, grâce à leurs différents IP, mais ils ont aussi donné un petit aperçu du contenu qu’ils prévoient pour cette année. Activision affirme que de nouveaux contenus remasterisés seront dévoilés cette année. Bien que la Nintendo Switch n’ait pas été spécifiquement mentionné, il est très probable que ce contenu se retrouve également sur la console hybride de Nintendo. Les rumeurs du moments tendent vers une sortie d’un Diablo II remastered.

$ATVI Conference Call:

– Strong momentum going into 2021 with CoD, WoW and Candy Crush. (COD Mobile in China, Shadowlands etc…)

– New Call of Duty premium game launching in Q4.

– New remastered content will be unveiled this year. (Diablo 2?)

– 2022 will be a step up.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 4, 2021